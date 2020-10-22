Выбросил столб пепла на 10 км: в России проснулся один из самых активных вулканов мира

Пепловый столб поднялся на высоту более 8 км / Youtube

На Камчатском полуострове началось извержение вулкана Безымянный, пепловый столб поднялся на высоту 10 км над уровнем моря. Как сообщает камчатский филиал Единой геофизической службы РАН, взрыв произошел поздно вечером в среду, 21 октября.​

"По предварительной оценке, высота пеплового выброса составила около 10 километров. Поскольку вулкан в настоящее время частично закрыт облачностью, более точная оценка масштаба извержения появится только с появлением спутниковых данных", - уточнил представитель геослужбы.

Как говорят специалисты, извержение вулкана Безымянный​ было спрогнозировано​, первые его признаки появились в начале ноября.

Самым высоким действующим вулканом на Камчатке и в России, а также в Европе и Азии, считают Ключевской вулкан. Вулкан Безымянный, высота которого достигает трех километров, расположен в центральной части Ключевской группы вулканов.

Ближайший населенный пункт - поселок Ключи в 40 километрах.

К слову, предыдущее мощное извержение этого вулкана произошло 15 марта 2019 года.

Как ранее сообщал Главред, на Филиппинах зафиксировали редкое погодное явление - во время извержения над вулканом собралась гроза.