Выбросил столб пепла на 10 км: в России проснулся один из самых активных вулканов мира

На Камчатке начал извергаться вулкан Безымянный.
На Камчатском полуострове началось извержение вулкана Безымянный, пепловый столб поднялся на высоту 10 км над уровнем моря. Как сообщает камчатский филиал Единой геофизической службы РАН, взрыв произошел поздно вечером в среду, 21 октября.
"По предварительной оценке, высота пеплового выброса составила около 10 километров. Поскольку вулкан в настоящее время частично закрыт облачностью, более точная оценка масштаба извержения появится только с появлением спутниковых данных", - уточнил представитель геослужбы.
Как говорят специалисты, извержение вулкана Безымянный было спрогнозировано, первые его признаки появились в начале ноября.
Самым высоким действующим вулканом на Камчатке и в России, а также в Европе и Азии, считают Ключевской вулкан. Вулкан Безымянный, высота которого достигает трех километров, расположен в центральной части Ключевской группы вулканов.
Ближайший населенный пункт - поселок Ключи в 40 километрах.
К слову, предыдущее мощное извержение этого вулкана произошло 15 марта 2019 года.
Как ранее сообщал Главред, на Филиппинах зафиксировали редкое погодное явление - во время извержения над вулканом собралась гроза.