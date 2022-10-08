УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Выяснилось, есть ли у России альтернатива поставкам по Крымскому мосту

8 октября 2022, 18:39

Если россияне попытаются что-нибудь починить, то партизаны сделают все возможное, чтобы испортить им планы.

Крымский мост
Россия не сможет найти альтернативу Крымскому мосту - Федоров / скриншот

Стране-агрессору не удастся организовать поставки "всего необходимого" по железной дороге через оккупированный юг Украины, в том числе через Токмак. Дело в том, что мост в городе "устал еще три месяца назад", сообщил глава Иван Федоров в эфире телемарафона.

"Это фейк. Мост в Токмаке "устал" еще три месяца назад. Его нет, этого железнодорожного моста. Поэтому наладить железной дорогой поставки из оккупированной Донецкой области просто невозможно, потому что нет путей и моста", - заявил Федоров.

По словам городского головы Мелитополя, если же россияне попытаются что-нибудь починить, то партизаны сделают все возможное, чтобы испортить им планы.

"А если попытаются починить, то наши партизаны знают, что с этим делать. Поэтому ждем первый поезд с боеприпасами через Донецкую область", - добавил Федоров.

Пожар и разрушение Крымского моста

Во временно оккупированном Крыму утром в субботу, 8 октября, вспыхнул пожар на Крымском мосту. Позже стало известно, что Крымский мост, на котором бушует мощный пожар, загорелся в результате мощного взрыва. На опубликованных кадрах видно, что горит железнодорожный поезд, который проезжал по Крымскому мосту.

Движение по Крымскому мосту перекрыто после масштабного пожара. Готовится запуск паромной переправы через пролив, сообщили российские пропагандистские СМИ. Людям рекомендовали воздержаться от поездок в сторону Крымского моста.

Позже источники рассказали украинским изданиям, что подрыв незаконно построенного моста через Керченский пролив был спецоперацией Службы безопасности Украины. А в самом СБУ сделали неоднозначный намек на свою причастность к подрыву.

В Минобороны Украины прокомментировали подрыв моста, написав, что он на пару с уже потопленным крейсером "Москва" был печально известным символом российской власти в украинском Крыму. Этого символа теперь нет. А в Офисе президента заявили, что Крымский мост является лишь началом, и что всё незаконное должно быть изгнано с территории Украины.

Читайте также

война в Украине Кабмин военная агрессия РФ Крымский мост Михаил Федоров
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

18:50

Лучше магазинных: как сделать панировочные сухари в домашних условиях

18:39

Выяснилось, есть ли у России альтернатива поставкам по Крымскому мостуВидео

18:39

"Огневой мешок для оккупантов": в ВСУ впервые озвучили подробности успешной операции на ХарьковщинеВидео

18:10

"Не грациозная лань": Тодоренко показала обвислую после родов фигуру

18:05

"Ты президента, случайно, не попутала?": звезды Сватов сцепились из-за Путина

Реклама
17:43

Центр Москвы срочно перекрыли: в РФ начались аресты военных - ГУРВидео

17:40

Модная стрижка ослепительной красоты, которая подходит абсолютно всем женщинам

17:17

"Не надо нервничать": террорист Гиркин аплодирует Киеву за праздничный "фейерверк" на Крымском мостуВидео

17:05

Мощные и энергичные дамы: 5 женских имен с самой сильной энергетикойВидео

16:58

"Мы здесь мясо": оккупанты проваливают атаки и жалуются, что ВСУ их "кладут пачками"Видео

16:54

Как удалить суперклей с одежды: 7 способов от свежих и засохших пятен

16:29

"Это объявление войны без правил": в Госдуме РФ закатили истерику после взрыва на Керченском мостуВидео

16:20

Разборки ФСБ и Минобороны РФ: в ОП назвали причину взрывов на Крымском мостуВидео

16:12

Российская пропагандистка "чудом" ночью успела вернуться из КрымаВидео

15:54

Тесто месить не надо: самые вкусные чебуреки за 20 минут - идеальный рецептВидео

15:51

"Дело не в грузовичке": появилась неожиданная версия "бавовны" на Крымском мостуВидео

15:22

Взрыв на Крымском мосту: в РФ заявили о 3 погибшихВидео

15:09

"Она к себе такой привыкает": болезнь сильно изменила внешность Заворотнюк

15:02

Приметы на 9 октября: какие 2 вещи нельзя делать, чтобы в доме беды не случилосьВидео

15:01

Разрушение планов оккупантов: в ВСУ оценили "бавовну" на Крымском мостуВидео

Реклама
14:57

Траур все: Меган Маркл и принца Гарри застукали на концерте

14:31

Полная загрузка и неизвестный владелец: детали о взорвавшейся на Крымском мосту фуреВидео

14:24

Результат будет уже через два дня: зачем люди кладут лук в носки

14:23

Почему Шойгу сегодня самый счастливый человек на светемнение

14:12

Война в Украине может закончиться к середине 2023 года, мобилизация РФ не поможет - КочетковВидео

14:08

Бежать некуда: в Крыму 3-километровая очередь на паром, а его не могут запуститьВидео

14:07

Как отчистить лоток для порошка в стиральной машине: 2 золотых правила и 4 эффективных способа

13:48

Подрыв Крымского моста: в СБУ ответили на слухи о причастности к "бавовне"Видео

13:24

"Бальзам на сердце": в ЕС бурно отреагировали на подрыв Крымского мостаВидео

13:15

"Убогие, как вы можете судить обо мне?": Долина закатила истерику

13:00

Гороскоп на завтра 9 октября 2022: Тельцам - роман, Ракам - ссоры, Скорпионам - травмаВидео

12:59

Блогерша Стужук "разводит" своих подписчиков, рекламируя российских мошенников

12:51

Грохот и детонация: в Иловайске взорван железнодорожный состав оккупантовВидео

12:34

Вражеские мосты должны падать, а украинская армия наступатьмнение

12:33

Бессмысленность очевидна даже для Путина: эксперт рассказал, почему РФ пугает ядерным оружием

12:18

Арестович заявил, что диктатор Путин уже "мертв"Видео

12:15

Крымский мост взорван: эксперт объяснил, как это повлияет на войну в УкраинеВидео

11:58

"Что дальше, русские": в Минобороны отреагировали на подрыв Крымского мостаВидео

11:39

Настигла карма: ВСУ ликвидировали беркутовца-предателя из Севастополя

11:31

"Люблю и восхищаюсь": звезда "Сватов" поздравила Путина с днём рожденияВидео

Реклама
11:29

Разрушение Крымского моста: жители полуострова в панике штурмуют АЗСВидео

11:18

Спецоперация СБУ: источник раскрыл детали подрыва Крымского мостаВидео

10:49

Перерезан канал переброски оружия РФ: в МВД объяснили взрывы на Крымском мостуВидео

10:48

"Вообще не хочу уезжать – Не уедешь": сеть взорвалась мемами на разрушение Крымского мостаВидео

10:26

Православный календарь на октябрь 2022: важные церковные даты и праздники

10:25

Все, кроме Крыма: Кочетков рассказал, до каких пор готовы отступать войска РФ

10:16

"Happy Birthday, Mr President": у Зеленского потроллили Путина взрывами на Крымском мостуВидео

10:03

Пока Путин решает, как реагировать: "топ-чиновникам" посоветовали бежать из Крыма с семьями – СМИВидео

09:32

"Бавовна" на Крымском мосту: в РФ назвали причину, опубликованы кадры взрываВидео

09:28

"Достал Путин со своими юбилеями": у россиян началась паника после разрушения Крымского мостаВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Синоптик
Погода осеньМагнитная буряПогода на выходныеПрогноз погодыПогода на неделюПогода на октябрь
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023Выходные в сентябре
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюда
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прически
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароНоволуние в сентябреГороскоп на октябрьГороскоп на неделю
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять