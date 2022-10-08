Выяснилось, есть ли у России альтернатива поставкам по Крымскому мосту

Россия не сможет найти альтернативу Крымскому мосту - Федоров / скриншот

Стране-агрессору не удастся организовать поставки "всего необходимого" по железной дороге через оккупированный юг Украины, в том числе через Токмак. Дело в том, что мост в городе "устал еще три месяца назад", сообщил глава Иван Федоров в эфире телемарафона.

"Это фейк. Мост в Токмаке "устал" еще три месяца назад. Его нет, этого железнодорожного моста. Поэтому наладить железной дорогой поставки из оккупированной Донецкой области просто невозможно, потому что нет путей и моста", - заявил Федоров.

По словам городского головы Мелитополя, если же россияне попытаются что-нибудь починить, то партизаны сделают все возможное, чтобы испортить им планы.

"А если попытаются починить, то наши партизаны знают, что с этим делать. Поэтому ждем первый поезд с боеприпасами через Донецкую область", - добавил Федоров.

Пожар и разрушение Крымского моста

Во временно оккупированном Крыму утром в субботу, 8 октября, вспыхнул пожар на Крымском мосту. Позже стало известно, что Крымский мост, на котором бушует мощный пожар, загорелся в результате мощного взрыва. На опубликованных кадрах видно, что горит железнодорожный поезд, который проезжал по Крымскому мосту.

Движение по Крымскому мосту перекрыто после масштабного пожара. Готовится запуск паромной переправы через пролив, сообщили российские пропагандистские СМИ. Людям рекомендовали воздержаться от поездок в сторону Крымского моста.

Позже источники рассказали украинским изданиям, что подрыв незаконно построенного моста через Керченский пролив был спецоперацией Службы безопасности Украины. А в самом СБУ сделали неоднозначный намек на свою причастность к подрыву.

В Минобороны Украины прокомментировали подрыв моста, написав, что он на пару с уже потопленным крейсером "Москва" был печально известным символом российской власти в украинском Крыму. Этого символа теперь нет. А в Офисе президента заявили, что Крымский мост является лишь началом, и что всё незаконное должно быть изгнано с территории Украины.

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