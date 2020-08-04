СМИ ошарашили возможной причиной масштабных взрывов в Ливане

СМИ назвали возможную причину взрывов в Бейруте

Местные СМИ назвали возможную причину мощного взрыва, который прогремел сегодня вечером в столице Ливана.

Об этом сообщает телеканал Аль-Хадас.

По сведениям журналистов, целью атаки, приписываемой ВВС Израиля, мог стать склад радикального движения Хезболлах. Официально причины взрыва пока не называются. Представители командования ливанской армии пока не сделали никаких заявлений по этому поводу.

В то же время, в интервью РИА Новости армия Израиля сообщила, что не комментирует информацию о ракетном ударе по порту Бейрута, в котором произошел разрушительный мощный взрыв.

Взрыв в Бейруте

Как писал Главред, сегодня вечером в столице Ливана городе Бейруте прогремели мощные взрывы в окрестностях городского порта.

Мощной взрывной волной были выбить стекла в окнах зданий, а в некоторых снесло перегородки. Очевидцы публикуют кадры из здания, в котором взрывной волной разрушило часть конструкций.

Министр здравоохранения Ливана заявил, что в порту Бейрута взорвался корабль с пиротехникой.