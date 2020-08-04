УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

СМИ ошарашили возможной причиной масштабных взрывов в Ливане

4 августа 2020, 20:03

Журналисты поведали, что по порту в Бейруте мог быть нанесен ракетный удар.

СМИ назвали возможную причину взрывов в Бейруте

Местные СМИ назвали возможную причину мощного взрыва, который прогремел сегодня вечером в столице Ливана.

Об этом сообщает телеканал Аль-Хадас.

По сведениям журналистов, целью атаки, приписываемой ВВС Израиля, мог стать склад радикального движения Хезболлах. Официально причины взрыва пока не называются. Представители командования ливанской армии пока не сделали никаких заявлений по этому поводу.

В то же время, в интервью РИА Новости армия Израиля сообщила, что не комментирует информацию о ракетном ударе по порту Бейрута, в котором произошел разрушительный мощный взрыв.

Взрыв в Бейруте

Как писал Главред, сегодня вечером в столице Ливана городе Бейруте прогремели мощные взрывы в окрестностях городского порта.

Мощной взрывной волной были выбить стекла в окнах зданий, а в некоторых снесло перегородки. Очевидцы публикуют кадры из здания, в котором взрывной волной разрушило часть конструкций.

Министр здравоохранения Ливана заявил, что в порту Бейрута взорвался корабль с пиротехникой.

Ливан Бейрут взрыв причина
Сейчас вы просматриваете новость «СМИ ошарашили возможной причиной масштабных взрывов в Ливане». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

20:03
СМИ ошарашили возможной причиной масштабных взрывов в Ливане
20:00
Деньги и культура: Кабмин выдал миллионы гривен на патриотические сериалы
19:57
Киевскому террористу не смогли избрать меру пресечения - выяснилась причина Видео
19:56
"Похоже на Хиросиму и Нагасаки": волна от взрыва в Бейруте дошла до Кипра, много жертв Видео
19:42
В Украине планируют ввести "уголовку" за подделку документов
19:40
Боль в спине: 3 ежедневные привычки, которые облегчат состояние Видео
19:39
Зверское избиение украинской топ-модели в Турции: МВД передало обращение Турции
19:29
Вздрогнул весь город: в столице Ливана прогремели жуткие взрывы Видео
19:10
РФ суд арестовал вдову рэпера Энди Картрайта, обвиняемую в его расчленении
18:57
Когда у студентов в Украине начнется учебный год: названы две даты и условие
18:42
Гороскоп всех знаков Зодиака на 5 августа: кому светит звездная помощь Видео
18:16
"Пусть уберут собственное дерьмо": в Сети возмутились загрязненной бутылками рекой на Закарпатье Фото
18:06
В МИД РФ назвали задержание россиян в Беларуси спектаклем Видео
18:06
Будет ли прорыв в переговорах по Донбассу: политолог объяснил роль Зеленского и дал прогноз
17:33
Перенесшая инсульт секс-символ 90-х Кондулайнен получила новую серьезную травму
17:16
Особая экономическая зона для Донбасса: эксперт объяснил заявление Кравчука
16:56
Первый премьер-министр Украины присоединился к ТКГ по Донбассу Видео
16:51
Цистит: причины,симптомы и факторы риска Видео
16:49
В Запорожье женщина сожгла себя возле храма
16:38
Стало известно, когда в Киеве будет пересмотрен карантин
16:10
Эксперт оценил, как повлияют на Украину Курбан-байрам и прочие праздники
16:00
Высокое давление: названо количество шагов, способное снизить его Видео
15:50
В Кабмине пошли на попятную с карантином: что разрешили Видео
15:42
Самолет Путина засекли в Крыму, куда ранее приехал Медведчук – СМИ
15:40
Жесткий карантин: в Минздраве назвали главное условие выхода области из красной зоны
15:30
Танці з зірками 2020: назвали партнерш Позитива и Сергея Танчинца Видео
15:08
Открытие школ спровоцирует более масштабную волну коронавируса – исследование
15:00
Рак поджелудочной: когда желудок сигнализирует о смертельной болезни
14:56
"Подписал договор с дьяволом": Жвания рассказал, как Порошенко потворствовал "соросятам" Видео
14:30
Еще один город саботирует решение Киева по ужесточению карантина
14:29
Бунт против карантина: мэр Тернополя грозит властями из-за блокады Видео
14:17
Лукашенко пожаловался на невозможность называть оппонентов "шлюхами" Видео
14:08
"Повторять чужие ошибки": Лукашенко раскритиковал украинский закон о земле Видео
13:38
Дестабилизация в Беларуси: Лукашенко заявил об еще одном отряде российских наемников Видео
13:35
Дания разрешила Газпрому достроить Северный поток-2: подробности
12:53
В Турции жестоко избили известную топ-модель из Украины
12:41
Лукашенко заявил об изменении статуса отношений с Россией Видео
12:32
Путин в августе предпримет попытку аннексии Беларуси: СМИ объяснили причину
12:11
В Кропивницком в больницу "скорой" подкинули труп
11:59
Когда Украина получит вакцину от COVID-19: названы примерные сроки Видео
11:37
Досрочное голосование на выборах президента Беларуси: появились заявления о нарушениях
11:19
В МОЗ объяснили, как прививка от гриппа поможет во время эпидемии COVID-19 Видео
11:19
Почему дорожает евро, и что будет с курсом осенью мнение
10:55
Украину накроет вторая волна коронавируса: в Минздраве дали тревожный прогноз Видео
10:50
Санкции против Северного потока-2: в Германии анонсировали меры в отношении США
10:34
В МОЗ объяснили правила въезда в Украину для иностранцев Видео
10:21
Захват отделения банка в центре Киева: террористу сообщили о подозрении Видео
10:12
Коронавирус в Украине и мире 4 августа: за сутки COVID-19 заболели 178 тысяч человек Видео
10:10
В Беларуси объявили срочную военную мобилизацию: СМИ рассказали подробности
09:52
Карантинный бунт в Тернополе: горсовет принял скандальное решение Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять