Washington Post выяснило, кто убедил Байдена поддержать поставки истребителей F-16 Украине

Госсекретарь США Энтони Блинкен стал в администрации президента Джо Байдена основным двигателем, благодаря которому удалось убедить Белый дом поддержать поставки Украине истребителей F-16 и обучение украинских летчиков и механиков. Об этом сообщает Washington Post со ссылкой на официальных лиц США.
По данным издания, именно Блинкен был той главной силой в администрации, благодаря которой Вашингтон разрешил союзникам передать Украине самолеты. Блинкен также активно работал с разными странами в рамках НАТО, чтобы продвигать эту политику.
В WP напомнили, что Блинкен сыграл аналогичную роль, когда НАТО стояло в тупике по поводу того, поставлять ли Украине современные танки.
Германия решилась одобрить передачу Leopard 2 только после того, как Блинкен подтолкнул Белый дом к одобрению передачи танков M1 Abrams, несмотря на нежелание Пентагона.
Истребители F-16 для Украины
Президент США Джо Байден поддержал инициативу союзников, которая предполагает обучение украинских пилотов управлять истребителями четвертого поколения, включая боевые самолеты F-16. Учения могут начаться уже через несколько недель и должны продлиться пару месяцев. Запад примет решение о поставках самолетов Украине.
Президент Владимир Зеленский поблагодарил Байдена и назвал решение США "историческим". Истребители F-16 должны укрепить украинскую армию в небе.
"Это существенно усилит нашу армию в небе. Рассчитываю обсудить практическую реализацию этого решения во время саммита G7 в Хиросиме", - сказал Зеленский.
Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что теперь можно говорить об официальном создании авиационной коалиции для Украины. В скором времени Украина получит все, что необходимо для защиты неба.
В Минобороны Украины намекнули, что наше государство может получить истребители F-16 до осени этого года.
Смотрите видео о том, кто из союзников первым передаст F-16 Украине:
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