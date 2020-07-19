"Вынесут вперед ногами": Касьянов объяснил, почему Путин готовит преемника

Владимир Путин / Reuters

В России в окружении президента Владимира Путина и в среде оппозиции нет человека, который был бы способен кардинально изменить политику РФ, заявил известный волонтер и блогер Юрий Касьянов.

"Абсолютно не верю в то, что Путина "вынесут вперед ногами". Разве что случится какая-то беда, и его окружению нужно будет от него избавиться. Это возможно по разным причинам, например, если будет нарастать конфликт с Западом, если Путин впадет в какой-то маразм", - подчеркнул он во время чата в Главреде, отвечая на один из вопросов читателей.

В то же время блогер подчеркнул: "Пока что Путин не демонстрирует особого маразма. Он – осторожный КГБист, выстроил все вертикали и противовесы между своими поклонниками и сторонниками. Поэтому не верю, что сейчас что-либо изменится".

Вместе с тем он уверен, что рано или поздно Путин уйдет, поэтому, вероятнее всего, он уже готовит себе преемника.

Читайте такжеПутин "обнулением" подписал себе приговор"Но не думаю, что преемник, кто бы им ни был, станет кардинально менять политику Российской Федерации, поскольку нынешняя политика РФ обусловлена исторически, и без такой политики Россия, в принципе, не сможет существовать. Для того, чтобы Россия существовала в другом амплуа, скажем, демократической страны, должно измениться мировоззрение населения. А мировоззрение россиян уже много столетий – имперское: они легко соглашаются жить в дерьме, если знают при этом, что Россия – от моря до моря и от края до края, великая держава. Так что нынешняя политика российского руководства устраивает абсолютное большинство россиян. Поэтому возможны лишь косметические изменения", - добавил Касьянов.

Напомним, ранее Касьянов прокомментировал идею о том, что Украине следует отгородиться "стеной" от оккупированной Россией части Донбасса.

Он подчеркнул, что не считает всех людей, проживающих на оккупированной части Донецкой и Луганской областей, предателями.