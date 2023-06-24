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За бунтом Пригожина стоит соратник Путина: он ведет свою игру с США — Жданов

Алексей Тесля
24 июня 2023, 11:35 обновлено 24 июня, 11:42
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Олег Жданов не исключает того, что отстранение от власти Владимира Путина может произойти "мгновенно".
Олег Жданов, Евгений Пригожин
Олег Жданов прокомментировал бунт Евгения Пригожина / Главред, скрин

Вооруженный бунт главаря бандформирований ЧВК Вагнера Евгения Пригожина выльется в отстранение диктатора Владимира Путина от власти, заявил военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.

"Цель этих событий одна – смена политической элиты в России. Поведение Пригожина говорит о том, что консенсус силовиков и части российской элиты достигнут", — подчеркнул он в интервью Главреду.

Эксперт говорит, что за спиной Пригожина стоит ФСБ, ведь он воюет с Министерством обороны РФ, а значит, ГРУ не на его стороне.

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"Чтобы понять ситуацию, смотрите на Пригожина как на политический проект. Причем проект с короткой перспективой: революция порождает героев, она же их и пожирает. Судя по тому, как Пригожин сорвался с цепи, ему просто была дана команда. Он сейчас выполняет роль тарана, раскачивая Спасскую башню, чтобы с нее упала звезда", — отметил он.

По словам собеседника, ситуация с Путиным и послужила триггером, когда элита РФ поняла, что он потерял контроль над частью войны против Украины: "Видимо, знает, что МО ему врет и о потерях, и вообще о ситуации на фронте. Это могло послужить командой – мол, раз Путин не такой деятельный, как он себя позиционирует, значит, надо начинать".

Кто стоит за бунтом Пригожина

Вместе с тем эксперт пояснил, что за сценарием вооруженного бунта в РФ может стоять секретарь Совбеза Николай Патрушев: "А кто еще, кроме ФСБ, может в России такие вещи курировать? А из ближайшего окружения Путина с ФСБ аффилирован Патрушев. А у него есть Служба внешней разведки и Нарышкин, и Служба внешней разведки ведет переговоры через ЦРУ с американцами".

Собеседник Главреда также не исключил, что у Патрушева могут существовать договоренность с США о том, что они меняют политическую элиту и соглашаются на все условия Запада, при этом Соединенные Штаты им гарантируют неприкосновенность их денег в Штатах и сохранение их возможности остаться при власти в России до новой России.

"Последнее выступление Байдена показательно. Он подчеркивал, что не Россия плохая, а Путин. Он четко разделил их, ни разу не упомянув Россию в своем спиче. Он сказал, что плохой парень – Путин, которого очень любил Трамп. Это как сигнал – меняйте, отстраняйте", — напомнил он.

Эксперт также не исключает того, что само отстранение от власти Путина может произойти "мгновенно".

"Пригожин говорит, что окружение Путина разворовывает Россию, что Шойгу (а это правая рука Путина) втянул Россию в бессмысленную войну и фактически творит геноцид против российского народа. Все повторяется. Вопрос времени, сколько все будет продолжаться. Сейчас очень трудно сказать. Все будет зависеть от того, насколько Путин контролирует ситуацию вокруг себя. То, что он уже не контролирует ситуацию вокруг войны, он доказал", — добавил Жданов.

Вооруженный бунт ЧВК Вагнера

Вечером 23 июня руководитель бандформирования ЧВК Вагнер Евгений Пригожин обвинил кадровых российских оккупантов Министерства обороны РФ в ракетном ударе по тылам группировки. Он заявил, что теперь 25 тысяч вооруженных вагнеровцев будут разбираться с Минобороны.

После этого в Москве, Ростове и других городах страны-оккупанта России начала появляться военная техника. В Кремле заявили, что Путин, мол, "проинформирован". ФСБ открыла уголовное дело против Пригожина и обвинила его в призыве к военному мятежу.

24 июня утром Пригожин заявил, что боевики ЧВК Вагнера взяли под контроль все военные объекты в Ростове-на-Дону. Также, по его словам, вагнеровцы за ночь сбили три вертолета российских войск.

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