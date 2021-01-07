Захват Крыма: Британия ослабила санкции против России

Британским судам разрешили проходить через Керченский пролив / Reuters

Правительство Великобритании приняло решение об ослаблении санкционных ограничений в отношении аннексированного Россией Крыма.

Как говорится в сообщении на сайте правительства королевства, генеральная лицензия разрешает британским судам передавать транзитные платежи за проход через Керченский пролив и плату за пользование украинскими портами, захваченными Россией в Крыму.

В сообщении упоминаются Керченский, Ялтинский и Евпаторийский порты в захваченному Крыму.

Отмечается, что капитаны британских судов перед внесением платы должны уведомить регулятора в Великобритании, который контролирует соблюдение санкционного режима.

Лицензия вступила в силу с 1 января 2021 года.

/ gov.uk

Захват Крыма Россией:

РФ оккупировала украинский Крым, введя на территорию полуострова военных и организовав в марте 2014 года псевдореферендум о его самоопределении. Самопровозглашенная крымская власть заявила, что 96,77% жителей полуострова высказались за присоединение Крыма к РФ.

18 марта 2014 года в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Страны Запада не признали аннексию Крыма и ввели санкции против России.

Верховная Рада официально объявила началом временной оккупации Крыма 20 февраля 2014 года.

23 сентября 2020 года президент Владимир Зеленский во время дебатов на 75-й сессии Генассамблеи ООН призвал партнеров присоединиться к международной платформе по деоккупации Крыма. Саммит по запуску Крымской платформы может состояться в мае следующего года.