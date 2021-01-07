Захват Крыма: Британия ослабила санкции против России

Британским судам разрешили передавать транзитные платежи за проход через Керченский пролив.
Правительство Великобритании приняло решение об ослаблении санкционных ограничений в отношении аннексированного Россией Крыма.
Как говорится в сообщении на сайте правительства королевства, генеральная лицензия разрешает британским судам передавать транзитные платежи за проход через Керченский пролив и плату за пользование украинскими портами, захваченными Россией в Крыму.
В сообщении упоминаются Керченский, Ялтинский и Евпаторийский порты в захваченному Крыму.
Отмечается, что капитаны британских судов перед внесением платы должны уведомить регулятора в Великобритании, который контролирует соблюдение санкционного режима.
Лицензия вступила в силу с 1 января 2021 года.
Захват Крыма Россией:
- РФ оккупировала украинский Крым, введя на территорию полуострова военных и организовав в марте 2014 года псевдореферендум о его самоопределении. Самопровозглашенная крымская власть заявила, что 96,77% жителей полуострова высказались за присоединение Крыма к РФ.
- 18 марта 2014 года в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.
- Страны Запада не признали аннексию Крыма и ввели санкции против России.
- Верховная Рада официально объявила началом временной оккупации Крыма 20 февраля 2014 года.
- 23 сентября 2020 года президент Владимир Зеленский во время дебатов на 75-й сессии Генассамблеи ООН призвал партнеров присоединиться к международной платформе по деоккупации Крыма. Саммит по запуску Крымской платформы может состояться в мае следующего года.
Агрессия РФ в Крыму и на Донбассе
В 2014 году Россия захватила украинский Крым, провела там "референдум" и объявила полуостров своей территорией.
В этом же году на востоке Украины боевики, которых поддерживает РФ, захватили часть территории Донецкой и Луганской областей и создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР".