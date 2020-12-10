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Захват Крыма: Евросоюз продлил санкции против России

10 декабря 2020, 21:24
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Евросоюз снова продлил экономические санкции против России из-за Крыма.

Санкции против России продлили / Reuters

Европейский Союз 10 декабря продлил экономические санкции против России, введенные в связи с оккупацией Крыма РФ.

Решение приняли на саммите глав государств ЕС, сообщил на странице в Twitter пресс-секретарь главы Евросовета Баренд Лейтс.

За проголосовали представители 27 стран.

Как сообщил журналист Радио Свобода Рикард Йозвяак, решение вступит в силу на следующей неделе (с 14 декабря). Для этого нужно, чтобы Совет ЕС проголосовал за постановление, имеющее юридическую силу, и его опубликовали в Официальном журнале Евросоюза.

Санкции против РФ из-за Украины впервые были введены 31 июля 2014 года.

Санкции против России – о чем ранее сообщал Главред:

  • 23 сентября Министерство финансов США добавило в санкционные списки восемь граждан и уроженцев Российской Федерации, а также семь организаций из России и Финляндии. Вашингтон обвиняет их во вмешательстве в американские выборы, дела Украины и кибератаках.
  • 26 августа США расширили санкции против России, в "черный список" попали 5 российских научно-исследовательских институтов.
  • Как писал Главред, бывший посол США в Украине, исследователь Стэнфордского университета Стивен Пайфер считает, что Российская Федерация вряд ли решится на агрессию ради обеспечения Крыма водой.

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