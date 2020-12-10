Захват Крыма: Евросоюз продлил санкции против России

Санкции против России продлили / Reuters

Европейский Союз 10 декабря продлил экономические санкции против России, введенные в связи с оккупацией Крыма РФ.

Решение приняли на саммите глав государств ЕС, сообщил на странице в Twitter пресс-секретарь главы Евросовета Баренд Лейтс.

За проголосовали представители 27 стран.

Как сообщил журналист Радио Свобода Рикард Йозвяак, решение вступит в силу на следующей неделе (с 14 декабря). Для этого нужно, чтобы Совет ЕС проголосовал за постановление, имеющее юридическую силу, и его опубликовали в Официальном журнале Евросоюза.

Санкции против РФ из-за Украины впервые были введены 31 июля 2014 года.

Санкции против России – о чем ранее сообщал Главред: