Запрет на секс до брака и бои женщин за мужчин - прогноз по пандемии Covid-19

Если верить ученым, то именно пандемия коронавируса поможет воплотить мечты консерваторов в явь и мужчины снова займут главенствующую роль.
Пандемия китайского коронавируса COVID-19 кардинально изменит общественное устройство.
К такому выводу пришли ученые, результаты исследования которых был опубликованы в официальном журнале Национальной академии наук США. Исследователи утверждают, что возросший по причине пандемии уровень экономического неравенства может привести к тому, что женщины вновь и вновь будут подчеркивать свою сексуальность в попытке завоевать благосклонность мужчин.
Согласно прогнозам ученых, вследствие пандемии женщин будут увольнять гораздо чаще, чем мужчин. В результате это может привести к массовому откату в сторону гендерных норм XVIII-XIX веков.
"С потерей собственной экономической автономии многие женщины будут полагаться на партнеров-мужчин как на кормильцев, что усугубит структурные проблемы, лежащие в основе гендерного неравенства. Это может сдвинуть семьи в сторону традиционных структур и представлений о гендере - в сторону социального консерватизма, что может иметь последствия для отношения к добрачным и внебрачным половым отношениям", ‒ сказано в исследовании.
Более того, ученые считают, что отношение к добрачному и внебрачному сексу может стать негативным.
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Пандемия коронавируса - что было ранее:
- Украинский врач-вирусолог Алла Мироненко дала прогноз по поводу того, когда мир сможет победить Covid-19.
- До того специалисты организации ЮНИСЕФ сделали прогноз, согласно которому пандемия коронавируса на территории Украины может нанести сокрушительный удар по уровню жизни украинцев.