Запрет на секс до брака и бои женщин за мужчин - прогноз по пандемии Covid-19

Мужчина, женщина / Lisa

Пандемия китайского коронавируса COVID-19 кардинально изменит общественное устройство.

К такому выводу пришли ученые, результаты исследования которых был опубликованы в официальном журнале Национальной академии наук США. Исследователи утверждают, что возросший по причине пандемии уровень экономического неравенства может привести к тому, что женщины вновь и вновь будут подчеркивать свою сексуальность в попытке завоевать благосклонность мужчин.

Согласно прогнозам ученых, вследствие пандемии женщин будут увольнять гораздо чаще, чем мужчин. В результате это может привести к массовому откату в сторону гендерных норм XVIII-XIX веков.

"С потерей собственной экономической автономии многие женщины будут полагаться на партнеров-мужчин как на кормильцев, что усугубит структурные проблемы, лежащие в основе гендерного неравенства. Это может сдвинуть семьи в сторону традиционных структур и представлений о гендере - в сторону социального консерватизма, что может иметь последствия для отношения к добрачным и внебрачным половым отношениям", ‒ сказано в исследовании.

Более того, ученые считают, что отношение к добрачному и внебрачному сексу может стать негативным.

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