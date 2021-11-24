"Зажатый, с комплексами, постоянно врет": журналист рассказал о встрече с Путиным

Владимир Путин / Reuters

Болгарский журналист, глава международной исследовательской организации Bellingcat Христо Грозев рассказал, что впервые увидел Владимира Путина в середине в 1990-х, когда будущий президент России работал в мэрии Санкт-Петербурга, а Грозев жил в этом городе и руководил радиостанцией.

"Он оказался на каком-то нашем празднике — где-то в углу сидел (мы нашли фотографию). Он был приглашен от мэрии и сидел в углу, абсолютно ни с кем не общался. Видимо, человек с комплексами все-таки", — поведал журналист в интервью Gordonua.

Журналист назвал российского президента "главой государства убийц" и "главой государства, который постоянно врет".

Отвечая на вопрос, почему Путин до сих пор является рукопожатным в мире, сказал: "Это риторический вопрос. Я сам несколько раз задавал его публично, особенно после нашего расследования о „бригаде смерти" (участии в политических убийств оппонентов власти сотрудников Службы по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом и специального подразделения Института криминалистики ФСБ). Я считал, что он должен перейти как минимум в категорию Лукашенко. То есть сумасшедшего диктатора, которого если даже люди и признают формально правителем, избегают любого общения с ним. Считал, что должно быть такое количество морального возмущения, которое перевешивает прагматику. Но я этого не вижу".

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Ранее в Британии заявили о том, что "Путин чувствует запах крови. Поставки газа в Европе — это одна точка давления. Еще есть скрытые кибератаки".

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