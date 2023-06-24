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Жданов объяснил, почему Пригожина ждет незавидная участь

Дмитрий Видоменко
24 июня 2023, 11:36 обновлено 24 июня, 11:36
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Военный эксперт Олег Жданов говорит, что главаря ЧВК Евгения Пригожина ждет "героическая смерть на баррикадах".
Жданов, Пригожин
Олег Жданов объяснил, почему Пригожина ничего хорошего в будущем не ждет / коллаж Главред, фото УНИАН и скриншот

Военный эксперт и полковник запаса Олег Жданов утверждает, что главарю ЧВК "Вагнера" Евгению Пригожину уготована незавидная участь, даже если поднятый им в стране-агрессоре РФ мятеж увенчается успехом. Об этом эксперт сообщил в интервью Главреду.

"На первом этапе это будет таран. Это человек, который раскачивает Спасскую башню, чтобы с нее упала звезда. Ему светит героическая смерть на баррикадах. Он сыграет роль героя-революционера. Просто таких людей очень тяжело контролировать и их сложно остановить. Особенно когда они входят в раж. А тут он уже на кураже, уже ЧВК "Вагнера" воюет лучше, чем регулярная армия. Он самый честный и правильный, спасатель России. А потом попробуй остановить его. Только пуля", – сказал Жданов.

Кто такой Олег Жданов

Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт.

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С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

Военный мятеж Пригожина в России

Руководитель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин вечером 23 июня объявил о том, что кадровые оккупанты Минобороны РФ ударили ракетами по тыловым позициям вагнеровцев. Пригожин заявил, что теперь его группировка в 25 тысяч боевиков идет разбираться с Шойгу.

Утром 24 июня ЧВК Вагнер захватила Ростов. По словам Пригожина, боевики лишь за ночь сбили 3 вертолета российских кадровых войск, которые пытались нанести удары по вагнеровцам.

Также появилась информация, что боевики Вагнера взяли Воронеж. Под их контролем там вся военная инфраструктура. Власти региона говорят, мол, "ситуация под контролем".

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