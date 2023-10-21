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Жданов спрогнозировал, станет ли Иран меньше давать РФ оружия из-за войны в Израиле

Дмитрий Видоменко
21 октября 2023, 01:35
Как говорит Олег Жданов, если и когда начнется война с Израилем, и раздастся первый выстрел, накапливать боеприпасы Ирану будет уже поздно.
Жданов, Россия, Иран
Иран будет вынужден сократить объемы поставок уже на первом этапе - Олег Жданов / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Из-за нового обострения израильско-палестинской войны Иран, скорее всего, сократит поставки оружия стране-агрессору РФ. Об этом в интервью Главреду рассказал военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.

"По идее, Иран будет вынужден сократить объемы поставок уже на этом этапе. Если аятоллы не глупы и понимают, что каждый снаряд и каждый патрон им еще пригодится. Однако сказать, что точно произойдет именно так, а не иначе, я не могу. В любом случае, когда начнется война и раздастся первый выстрел, накапливать боеприпасы Ирану будет уже поздно. Если этого в Иране не понимают, они продолжат снабжать Россию. Если понимают – начнут потихонечку притормаживать эти контракты, да еще и станут забирать у России свое. Вспомните, Иран купил у России самолеты "Су-35", летчиков обучил, деньги заплатил, а ему отдали только половину положенного по контракту. "Моссад" сказал, что насчитал на аэродромах Ирана только 24 самолета, а контракт был на 50", ‒ сказал он.

Кто такой Олег Жданов

Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт.

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С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

Что происходит в Израиле

Террористы ХАМАС напали на Израиль рано утром 7 октября. Они обстреляли центральную и южную части государства с суши, моря и воздуха. Удары наносились из сектора Газа.

Израиль впервые за 50 лет объявил о состоянии войны. Правительство запустило пункт "40 аллеф", который сигнализирует объявление войны.

Иран пригрозил Израилю вмешательством в войну Иерусалима против террористов ХАМАС в случае продолжения военной операции в отношении Сектора Газа. Война может стать региональной, если Тегеран вступит в нее прямо или косвенно. США пытаются удержать ситуацию от возможной эскалации.

Президент США Джо Байден заявил, что ХАМАС должен быть уничтожен, но Палестинское государство нужно сохранить.

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Иран Олег Жданов война России и Украины Нападение ХАМАС на Израиль война в Израиле
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