Жириновский назвал всех кандидатов в преемники Путина

Жириновский назвал возможных преемников Путина / УНИАН

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский перечислил политиков, которые могут стать преемниками Владимира Путина на посту президента Российской Федерации.

Как заявил Жириновский в эфире на телеканале "Россия 1", в этом списке 8-9 фамилий. "Я знаю, кто является преемниками Путина: это Михаил Мишустин, Сергей Шойгу, Сергей Собянин, Валентина Матвиенко и Дмитрий Медведев", — сказал Жириновский, его цитирует МК.

В качестве претендентов он также назвал губернатора Тульской области Алексея Дюмина, председателя Госдумы Вячеслава Володина.

Однако, по его словам, президентом станет именно тот политик, которого вся страна ждёт на протяжении 30 лет.

"Это буду я", — сказал Жириновский, намекнув на свои претензии на президентский пост в 2024 году.

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