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Жириновский назвал всех кандидатов в преемники Путина

28 декабря 2020, 07:35
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Лидер ЛДПР назвал восемь человек, которые могут заменить Путина на посту главы Кремля.

Жириновский
Жириновский назвал возможных преемников Путина / УНИАН

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский перечислил политиков, которые могут стать преемниками Владимира Путина на посту президента Российской Федерации.

Как заявил Жириновский в эфире на телеканале "Россия 1", в этом списке 8-9 фамилий. "Я знаю, кто является преемниками Путина: это Михаил Мишустин, Сергей Шойгу, Сергей Собянин, Валентина Матвиенко и Дмитрий Медведев", — сказал Жириновский, его цитирует МК.

В качестве претендентов он также назвал губернатора Тульской области Алексея Дюмина, председателя Госдумы Вячеслава Володина.

Однако, по его словам, президентом станет именно тот политик, которого вся страна ждёт на протяжении 30 лет.

"Это буду я", — сказал Жириновский, намекнув на свои претензии на президентский пост в 2024 году.

Преемник Путина – о чем сообщалось ранее:

  • В России есть два вероятных претендента на должность президента, заявил российский политолог Станислав Белковский. По его словам, это председатель правительства Михаил Мишустин и мэр Москвы Сергей Собянин.
  • Астролог Влад Росс спрогнозировал, что президент Российской Федерации Владимир Путин скоро уйдет из власти. По его словам, очень хорошие шансы стать главой РФ и преемником Путина у мэра Москвы Сергея Собянина.

новости России Владимир Путин Владимир Жириновский
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