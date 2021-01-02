"Жить в зачумленном бараке": "глава" Крыма вызверился на шествие в честь Бандеры

Сергей Аксенов, которого россияне назначили "управленцем Крыма", вышел из себя по поводу шествия в честь Степана Бандеры 1 января в Киеве.
Назначенный россиянами "глава" захваченного Крыма Сергей Аксенов разразился негативным комментарием по поводу прошедшего 1 января в Киеве факельного шествия в честь легендарного лидера украинских националистов Степана Бандеры.
Свое мнение Аксенов написал на собственной странице в запрещенной в Украине соцсети ВКонтакте. "Крым не хотел, не мог и не стал оставаться в составе бандеровской и русофобской Украины", ‒ утверждает он.
Однако, на этом тезисе Аксенов не остановился и продолжил развивать идеи, которые, видимо, почерпнул из российской пропаганды на ТВ.
"Донбасс с оружием в руках отстоял свое право быть частью русского мира. Неизбежно уйдут и другие, как минимум юго-восточные области. Здоровые люди не могут жить в зачумленном бараке, это опасно для жизни. И именно официальный Киев продолжает делать все возможное, чтобы процесс распада украинской государственности продолжался и был необратимым", — написал он.
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Проблемы с водой в Крыму
- В последние годы на территории аннексированного Крыма наблюдается проблема маловодья, что привело к сокращениям запасов водного ресурса, вследствие чего жители некоторых городов вынуждены получать воду по специальному графику.
- Министр по вопросам оккупированных территорий Алексей Резников 22 декабря заявил, что Украина готова подавать воду в Крым только в случае гуманитарной катастрофы.
- 23 декабря "глава госсовета Крыма" Владимир Константинов сказал, что полуостров даже теоретически не смог бы получать воду с материковой Украины, так как в АР не готовы к реализации таких мероприятий с технической точки зрения.