"Жить в зачумленном бараке": "глава" Крыма вызверился на шествие в честь Бандеры

Шествие в честь Степана Бандеры / Reuters

Назначенный россиянами "глава" захваченного Крыма Сергей Аксенов разразился негативным комментарием по поводу прошедшего 1 января в Киеве факельного шествия в честь легендарного лидера украинских националистов Степана Бандеры.

Свое мнение Аксенов написал на собственной странице в запрещенной в Украине соцсети ВКонтакте. "Крым не хотел, не мог и не стал оставаться в составе бандеровской и русофобской Украины", ‒ утверждает он.

Однако, на этом тезисе Аксенов не остановился и продолжил развивать идеи, которые, видимо, почерпнул из российской пропаганды на ТВ.

"Донбасс с оружием в руках отстоял свое право быть частью русского мира. Неизбежно уйдут и другие, как минимум юго-восточные области. Здоровые люди не могут жить в зачумленном бараке, это опасно для жизни. И именно официальный Киев продолжает делать все возможное, чтобы процесс распада украинской государственности продолжался и был необратимым", — написал он.

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