Журналист-оппозиционер спрогнозировал, ворвутся ли ВСУ с войной в Россию

Есть вариант, говорит Игорь Яковенко, что давление украинских войск, скорее всего, может спровоцировать войну мафиозных кланов в России.

Игорь Яковенко / коллаж фото ua.depositphotos.com и скриншот из видео

Маловероятно, что украинские войска начнут атаку на территории, которые входят в состав страны-агрессора, Российской Федерации. Об этом в интервью Главреду сказал российский оппозиционный политик, журналист и социолог Игорь Яковенко.

"Под словами "перенос войны на территорию" России можно понимать две принципиально разные вещи. В первом случае под этим может пониматься наступление украинских войск на РФ. В широком смысле сценарий либо маловероятен, либо вообще исключен. Не думаю, что у политического и военного командования Украины возникнут намерения специально провести вторжение с целью захвата какой-либо части российской территории", − сказал он.

Яковенко считает, что гораздо более вероятен сценарий, при котором украинские войска будут входить исключительно в приграничные районы РФ и исключительно по оперативной необходимости.

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"Второй момент может подразумевать боевые действия в приграничных областях России, что абсолютно нормально. ВСУ в стремлении вытеснить российские оккупационные войска за пределы Украины на российскую территорию могут принять участие в боевых действиях, предусматривающих заход в РФ. На войне строго-настрого соблюдать границы и избегать географических издержек довольно-таки сложно", − сказал он.

Как говорит Яковенко, скорее всего, есть вариант, что давление украинских войск, может спровоцировать войну мафиозных кланов в России.

В контексте переноса войны на территорию России возможно развитие совершенно другого сценария. Оккупационные войска и другие вооруженные формирования превратят империалистическую в мафиозную войну на российской территории. Тогда произойдет перенесение войны в РФ без участия украинских войск.

Развал России

Как сообщал Главред, глава Кремля Владимир Путин впервые заявил об угрозе распада РФ. Согласно его прогнозу, тогда будет не "объединенный русский народ", а отдельно московиты, уральцы и другие национальности. Он пожаловался, что западный мир может принять Россию в семью цивилизованных народов только по частям.

Тем временем в Институте изучения войны считают, что из-за неудач российской оккупационной армии на поле боя официальные лица РФ продвигают информационную операцию, которая ошибочно представляет войну России в Украине как критически важную для дальнейшего существования Российской Федерации.

Риторика диктатора Путина сводится к попытке обвинить Украину и Запад в угрозе существованию РФ. Таким образом Путин хочет посеять на Западе опасения относительно нестабильности, которая наступит после распада России, чтобы сдерживать западную поддержку Украины и убедить Запад принудить Киев принять российские требования.

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