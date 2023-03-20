УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Журналист-оппозиционер спрогнозировал, ворвутся ли ВСУ с войной в Россию

20 марта 2023, 16:00
Есть вариант, говорит Игорь Яковенко, что давление украинских войск, скорее всего, может спровоцировать войну мафиозных кланов в России.
Яковенко, распад России
Игорь Яковенко / коллаж фото ua.depositphotos.com и скриншот из видео

Маловероятно, что украинские войска начнут атаку на территории, которые входят в состав страны-агрессора, Российской Федерации. Об этом в интервью Главреду сказал российский оппозиционный политик, журналист и социолог Игорь Яковенко.

"Под словами "перенос войны на территорию" России можно понимать две принципиально разные вещи. В первом случае под этим может пониматься наступление украинских войск на РФ. В широком смысле сценарий либо маловероятен, либо вообще исключен. Не думаю, что у политического и военного командования Украины возникнут намерения специально провести вторжение с целью захвата какой-либо части российской территории", − сказал он.

Яковенко считает, что гораздо более вероятен сценарий, при котором украинские войска будут входить исключительно в приграничные районы РФ и исключительно по оперативной необходимости.

видео дня

"Второй момент может подразумевать боевые действия в приграничных областях России, что абсолютно нормально. ВСУ в стремлении вытеснить российские оккупационные войска за пределы Украины на российскую территорию могут принять участие в боевых действиях, предусматривающих заход в РФ. На войне строго-настрого соблюдать границы и избегать географических издержек довольно-таки сложно", − сказал он.

Как говорит Яковенко, скорее всего, есть вариант, что давление украинских войск, может спровоцировать войну мафиозных кланов в России.

В контексте переноса войны на территорию России возможно развитие совершенно другого сценария. Оккупационные войска и другие вооруженные формирования превратят империалистическую в мафиозную войну на российской территории. Тогда произойдет перенесение войны в РФ без участия украинских войск.

Развал России

Как сообщал Главред, глава Кремля Владимир Путин впервые заявил об угрозе распада РФ. Согласно его прогнозу, тогда будет не "объединенный русский народ", а отдельно московиты, уральцы и другие национальности. Он пожаловался, что западный мир может принять Россию в семью цивилизованных народов только по частям.

Тем временем в Институте изучения войны считают, что из-за неудач российской оккупационной армии на поле боя официальные лица РФ продвигают информационную операцию, которая ошибочно представляет войну России в Украине как критически важную для дальнейшего существования Российской Федерации.

Риторика диктатора Путина сводится к попытке обвинить Украину и Запад в угрозе существованию РФ. Таким образом Путин хочет посеять на Западе опасения относительно нестабильности, которая наступит после распада России, чтобы сдерживать западную поддержку Украины и убедить Запад принудить Киев принять российские требования.

Другие похожие новости:

ВСУ Игорь Яковенко война России и Украины распад России
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

16:05

Зачем опытные хозяйки бросают шипучий аспирин в унитаз: балдежный трюк, который приведет в восторг

16:00

Журналист-оппозиционер спрогнозировал, ворвутся ли ВСУ с войной в РоссиюВидео

15:51

Почему нельзя купаться в свой день рождения и другие запреты этого дняВидео

15:28

"Все, что угодно может быть": Боярский получил плачевный прогноз врача

15:27

Вера Брежнева появилась на российском телевиденииВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

15:17

В России стали отменять концерты запроданки ПовалийВидео

15:05

"Будет эмоциональный накал": астролог предупредил о начале сильнейшего противостояния для УкраиныВидео

15:02

Путину светит пожизненный ордер на арест: в Гааге сделали громкое заявление

14:58

Пьяная и неадекватная: российская певица сорвала собственный концертВидео

Реклама
14:51

Где нельзя ставить иконы в квартире, чтобы случайно не уменьшить силу иконостасаВидео

14:49

"Это долгий путь": аналитик назвала условие, при котором Путина арестуютВидео

14:39

"Россия это уже проходила": Яковенко рассказал, когда распад РФ станет неизбежнымВидео

14:21

Кому нельзя есть манную кашу: интересные сведения о легендарном блюдеВидео

14:10

Царская Пасха: вкуснейший и простой рецепт творожного кулича, который уплетут за 2 минутыВидео

14:05

"Часто звонил и звал": Камалия ошарашила подробностями отношений с ПутинымВидео

13:56

Коп-предатель устраивал пыточные: детали ликвидации коллаборанта на Херсонщине

13:41

Разбивающие сердце кадры: жена Брюса Уиллиса показала новое видео с актеромВидео

13:37

7 дней в апреле, когда нельзя ничего садить: лунный посевной календарь на апрельВидео

13:02

Сталинград наоборот: Гиркин сравнил оккупантов с гитлеровцами и ожидает провал РФ в Бахмуте

12:50

Легендарная группа U2 посвятила Украине свою хитовую песнюВидео

Реклама
12:44

Орхидея - одно слово "элегантность"! новости компании

12:36

Нейтралитет в пользу Путина: эксперт спрогнозировал, чего ждать от визита Си Цзиньпина в РФВидео

12:31

"РФ влупит ракетами": астролог предупредила о 3 самых опасных днях в конце мартаВидео

12:20

Не может забыть Киркорова: Стоцкая развелась со своим мужемВидео

12:20

Гороскоп на завтра 21 марта 2023: Рыбам – нервотрепка, Тельцу – незапланированный ремонтВидео

12:08

Известный продюсер назвал Олю Полякову клоунессой, которая паразитирует на украинцахВидео

12:02

Операция "Преемник-2": место Кадырова может занять его сын - Яковенко

12:01

"Последние у него уже остались месяцы": экстрасенс спрогнозировал, сколько осталось жить ПутинуВидео

11:59

Вывод войск РФ или капитуляция Москвы: Данилов о формуле реализации "мирного плана" КНР

11:52

"На Бабкину похож": Киркоров показал, как выглядит пропавший с радаров ЛеонтьевВидео

11:43

В ВСУ назвали 2 основные задачи украинских войск на 2023 годВидео

11:32

К Путину прибыл первый гость после выдачи ордера на его арест: в РФ приехал Си ЦзиньпинВидео

11:31

Японцы не едят молочные продукты и живут дольше всех: в чем секрет

10:58

"Путин – идиот, но с НАТО не будет воевать": полностью остановить войну могут войска Альянса – ЯковенкоВидео

10:57

Черный хлеб против белого: какой продукт может продлить вашу жизньВидео

10:51

На Черниговщине от взрыва снаряда погибли четверо бойцов ВСУ: в ГБР озвучили деталиВидео

10:44

Сразу после переговоров с Путиным: Си Цзиньпин хочет позвонить Зеленскому — FT

10:39

Популярная украинская блогерша объявила о беременностиВидео

10:21

Гороскоп Таро на апрель 2023: Козерогам - выбор, Водолеям - важная новость, Рыбам - борьбаВидео

10:12

Тандем Китай-Россия хочет силой менять границы государствмнение

Реклама
09:59

В Днепре врачи невероятным способом спасают зрение пострадавшим от взрывов бойцам и мирным жителямВидео

09:46

Языковой скандал в Одессе: в пекарне нагрубили клиентке за просьбу разговаривать с ней на украинскомВидео

09:43

У Путина взбесились: грозят ракетным ударом по Гааге за выдачу ордера на его арест

09:17

Путина не было даже рядом, а в Крым и Мариуполь приехал двойник диктатора - росСМИ

09:01

Депутат Рады от "Слуги народа" стал участником ДТП с летальным результатомВидео

09:00

Перелом на фронте приведет к крушению режима Путина и мафиозной войне в России – ЯковенкоЭксклюзив

08:44

"Всегда была за РФ": стало известно, кто благодарил Путина за "победу во время его визита в МариупольВидео

08:29

Путин уже не может остановиться, нужно готовиться к марафонумнение

08:13

"Это неправда, это напоказ": в Сеть попали кадры с настоящей реакцией мариупольцев на приезд ПутинаВидео

07:40

У Украины будет только одна попытка пойти в большое контрнаступление – президент ЧехииВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Праздники
Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023Календарь 2023
Рецепты
Консервация на зимуПростые блюдаРецепты на Пасху 2023Закуски
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиКрасивый маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять