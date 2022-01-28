"Знакомьтесь, это Уиллоу": Джилл Байден показала кошку, которая переехала в Белый дом

Уиллоу - зеленоглазая серая кошка, ранее проживавшая на ферме в Пенсильвании.
Президент США Джо Байден и его супруга Джилл завели в Белом доме двухлетнюю кошку по кличке Уиллоу, сообщает издание Associated Press.
"Встречайте Уиллоу!" — написала в Twitter Джилл Байден и разместила несколько фотографий кошки.
Имя Уиллоу было выбрано не случайно, пишет телеканал Fox News. Супруга американского лидера назвала кошку в честь своего родного города Уиллоу-Гров.
Пресс-секретарь первой леди Майкл Лароса, в свою очередь, добавил, что животное из Пенсильвании произвело на Байдена сильное впечатление еще в 2020 году. Тогда кошка выскочила на сцену и прервала его выступление.
"Уиллоу обустраивается в Белом доме со своими любимыми игрушками, лакомствами . Тут много пространства, которое надо обнюхать и исследовать", - заявил представитель первой леди США Джилл Байден Майкл Ла Роса.
В Белом доме не было кошек с 2009 года, тогда там проживала кошка Джорджа Буша-младшего Индия.
Уиллоу стала третьим питомцев в семействе Байденов:
- В декабре прошлого года к семье присоединилась немецкая овчарка по кличке Коммандер, которая стала подарком на день рождения президенту США от его брата Джеймса.
- Другой пес президента Мейджор был отправлен из Белого дома в частный дом Байдена в городе Уилмингтон в штате Делавэр из-за своего агрессивного поведения. В марте 2021 года пес покусал двух человек - сотрудника Секретной службы и сотрудника Службы национальных парков.
США созывают заседание СБ ООН из-за угроз РФ
Совет Безопасности ООН соберется 31 января по инициативе США для обсуждения "угрожающего поведения России", направленного против Украины. Об этом в Twitter сообщило американское представительство в организации.
"Более 100 тыс. российских военнослужащих размещены на границе с Украиной, Россия также участвует в других дестабилизирующих действиях, направленных против Украины, что создает явную угрозу международному миру, безопасности и Уставу ООН", — говорится в заявлении представителя США в ООН Линды Томас-Гринфилд.
Томас-Гринфилд также заявила, что Вашингтон использует дипломатию для деэскалации в текущем кризисе вокруг Украины, который является "серьезной угрозой европейскому и глобальному миру". Совбез ООН является самой важной площадкой для дипломатии, указала она.
Представитель США в ООН призвала членов Совбеза внимательно изучить происходящее и рассмотреть, "что поставлено на карту для Украины, России и Европы". "Сейчас не время ждать и наблюдать", — подчеркнула дипломат.
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