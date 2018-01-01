Окончательно ссориться с Америкой РФ пока не собирается. Для начала решила пугнуть

Большинство санкций, которые Дума собирается ввести в ответ на американские, похожи на укус мухи.

В сегодняшней статье мы попытаемся пройтись по новеллам законопроекта (федерального закона), который недавно был подан в государственную думу группой "авторов" среди которых выделяются такие "антизападники" и "славянофилы" как лидер российских коммунистов Геннадий Зюганов и вечный либерал-демократ Владимир Жириновский.

Название закона весьма претенциозно: "О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и (или) иных иностранных государств". Почти поэзия, есть и внутренняя рифма и аллитерации, и ассонансы…

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Что касается самих "мер противодействия", то к ним относятся:

запрет ввоза или ограничение ввоза на территорию Российской Федерации сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия;

запрет на въезд граждан Соединенных Штатов Америки и (или) иных иностранных государств по списку, определяемому федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере международных отношений Российской Федерации;

прекращение или приостановление международного сотрудничества в атомной отрасли, в авиастроении, в ракетно-двигательной отрасли.

запрет на допуск или ограничение допуска технологического оборудования и программного обеспечения,

запрет или ограничение на выполнение консалтинговых, аудиторских и юридических услуг;

запрет или ограничение участия граждан Соединенных Штатов Америки в приватизации государственного или муниципального имущества;

запрет или ограничение участия в выполнении работ (услуг) по организации от имени Российской Федерации продажи федерального имущества и (или)

по осуществлению функций продавца федерального имущества;

исчерпание исключительного права на товарные знаки в отношении товаров;

повышение сборов на аэронавигационное обслуживание воздушных судов;

запрет или ограничение на вывоз с территории Российской Федерации продукции и оборудования из редкоземельных металлов;

запрет или ограничение на привлечение к трудовой деятельности в Российской Федерации граждан Соединенных Штатов Америки;

запрет или ограничение ввоза на территорию Российской Федерации лекарственных средств или лекарственных препаратов, произведенных в Соединенных Штатах Америки;

запрет или ограничение ввоза на территорию Российской Федерации любых иных товаров, произведенных в Соединенных Штатах Америки и (или) иных иностранных государствах, по перечню, определяемому Правительством Российской Федерации;

Что касается действенности данных санкций, то это скорее всего набор всего того, что пришло депутатам в голову во время очередного похода в баню. По принципу – "смешались в кучу кони, люди". Так если взять статистику, то за девять месяцев 2017 года, поставки американского продовольствия, сигарет и алкоголя составили 325 млн дол, из них: алкоголя на 42 млн дол и табачных изделий на 57 млн дол. Учитывая объемы производства данных отраслей в США, потеря нескольких десятков миллионов долларов для них – это как укус мухи це-це в филейную часть гиппопотама. Отказом от бурбона американцев на колени не поставишь.

Чуть поболе составляет импорт фармацевтической продукции из США: за девять месяцев прошлого года поставки на 444 млн дол. Но учитывая масштабы отрасли – практически не заметно, американские фармацевты в десятки раз больше тратят на выплаты по судебным искам внутри страны.

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Еще более экзотично выглядит запрет на экспорт из РФ редкоземельных металлов. Дело в том, что основная часть добычи этого редкого вида сырья сосредоточена в Китае, на который приходится более 80% мировой добычи 17 видов металлов, включая лантан, вольфрам и молибден. Ограничения, которые Поднебесная ввела на экспорт редкоземельных металлов несколькими годами ранее, привели к росту стоимости на них в пять раз на международных рынках, в результате чего, Япония, ЕС и США, как крупнейшие потребители этого сырья для производства готовой продукции, подали жалобу в ВТО, которая ,в свою очередь, выдвинула требования к Китаю снять все ограничения на экспорт. Таким образом, любые подобные действия со стороны РФ будут достаточно жестко встречены ключевыми международными торговыми организациями, тем более, что прецедент уже был. Но это скорее всего, очередная попытка со стороны Россиян, как выразился бы Михаил Жванецкий: "швырнуть комара", ведь за период "октябрь 2016 – октябрь 2017", РФ поставили в США соединения редкоземельных металлов на сумму 621 тыс дол (6,78 тонны).

Кстати, не смотря на то, что в РФ обнаружены значительные запасы этого вида сырья в Восточной Сибири, их разработка осложняется логистическими и климатическими ограничениями, а также необходимостью осуществления значительных капиталовложений и применения новых технологий добычи. В результате, РФ сама вынуждена импортировать редкоземельные металлы для удовлетворения большей части своих внутренних потребностей.

Что касается запрета на закупку программного обеспечения, то здесь потери могут быть для США более существенны. Очевидно, что речь идет о миллиардах долларов. Например, Центральный банк РФ объявил о закупке софта компании Microsoft на 3,3 млрд рублей. Вот только, кто больше пострадает от подобных ограничений – еще вопрос. Технологическая отсталость, в отличие от прямых финансовых потерь, измеряется труднее, но в итоге оказывается значительно "больнее".

Удивительно, но депутаты так и не догадались ограничить вложения Центрального банка РФ в казначейские облигации США: по последним данным Россия приобрела этих ценных бумаг на 105 млрд дол и занимает 14-е место в рейтинге крупнейших держателей этих финансовых инструментов. Что касается запрета на привлечения американских инвестиций, в том числе в процессе приватизации, то данная мера, скорее, напоминает выстрел себе в ногу.

Видимо окончательно ссориться с Америкой в РФ пока не собираются. Для начала решили пугнуть американцев бурбоном и изготовлением контрафакта…

Алексей Кущ, экономист, финансовый аналитик для "Главреда"