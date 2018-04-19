"Не заслужили": Трамп рассказал, когда Россию ждут новые санкции

Президент США Дональд Трамп заявил, что его страна пока что не станет вводить новые санкции в отношении России. Штаты подождут с этим делом, пока Москва этого действительно заслужит.

Об этом Трамп заявил на совместной пресс-конференции с японским премьер-министром Синдзо Абэ во Флориде. Мероприятие транслировала пресс-служба Белого дома, пишет УНИАН.

"Мы введем санкции, как только они (Россия) действительно этого заслужат", – заверил американский президент.

Стоит отметить, что о намерении американских властей ввести новые антироссийские санкции Трамп узнал из телевизора. 15 апреля постпред США при ООН Никки Хейли анонсировала, что США объявят о новых санкциях против России в связи с ситуацией в Сирии.

Ранее The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что после консультации с советниками Трамп принял решение приостановить введение новых санкций против России.

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