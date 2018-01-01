Притча о скорпионе и черепахе, или Как чиновники хотят отбелить свои миллионы

Нулевая декларация позволит правящим элитам спать спокойно.

Первая волна, связанная с попытками власти ввести так называемую нулевую декларацию схлынула, хотя это только начало, и рано или поздно правящие элиты, которые было бы правильнее называть "новой шляхтой", не мытьем так катаньем пропихнут эту идею в жизнь. Напомню, речь идет о том, что, задекларировав все приобретенное непосильным трудом (три магнитoфoна, три кинoкамеры заграничных, три пoртсигара отечественных, куртка замшевая – три), чиновники всех мастей, которые построили на своих замках-фазендах собачьи будки и возможно и не одну, получат возможность пользоваться всем этим вполне легально. До сего времени приходилось распихивать имущество по многочисленным родственникам, которые всегда были готовы дать "голодранцу" коленкой под зад.

Нулевая декларация позволит им спать спокойно. Правда, заплатив в бюджет некую сумму отступных. Взамен они получат также иммунитет на любое преследование за дела давно минувших дней. Их чудачества с бюджетными деньгами спишут на грехи молодости. Ну а в молодые годы, кто не грешил…И тогда у "новой шляхты" сложится жизненный пазл – ведь им не хватает для полного счастья лишь одного – общественного признания и ощущения безопасности. С налоговой амнистией они получат и первое, и второе. В таком случае, нас действительно ждет великолепная пастораль маслом. Как говаривал товарищ Бендер: "Все у вас в порядке. Удивительно, с таким счастьем — и на свободе". Да и сама "шляхта" в Украине станет (если уже не стала) ну просто идеальной реинкарнацией нашей литературной классики. Помните в "Пане Халявском": "Мы были воспитаны прекрасно: были такие брюханчики, пузанчики, что любо-весело на нас глядеть: настоящие бочоночки!".

Понятно, что когда у 5% населения пазл складывается, то у оставшихся 95% - "плач и скрежет зубов". И лечится этот бруксизм весьма сложно. Ответной реакцией украинцев всегда было единственное доступное желание – обидеться на власть и перейти в режим личной автономии. Можно во внутреннюю эмиграцию (зарплаты в конвертах), а можно и во внешнюю. Но как бы украинцы не пытались создать автономное счастье за высокими заборами и в тесном кругу "кумовей и кумась", полная автономия от мудрых решений государственных органов управления в современном мире невозможна априори. Государство всегда найдет тот крючок, за который удобно будет подвесить необходимое ему решение.

Взаимодействие наших властных элит и народа напоминает известную притчу о скорпионе и черепахе. Черепаха согласилась перевезти на другой берег реки скорпиона. Черепаха знала, что скорпион может укусить, но тот пообещал больше этого не делать, но как всегда поверила. А что делать, если на голове панцирь…Правящие элиты прекрасно понимают, что им самим не доплыть. Нужна кормовая база или народ. Ну а народу нужно, чтобы кто-то указывал, где берег обетованный. Вот и в таком вопросе как валютная дерегуляция, произошла похожая синергия.

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Власть обещает народу возможность свободно инвестировать по мелкому за границу (до 50 тыс. дол.), открывать счета в западных банках, регистрировать в Европе небольшие фирмы. Все это прописано в проекте нового закона "О валюте". Но есть одно маленькое "но". Чтобы эта модель всеобщей валютной свободы заработала, придется заменить валютный контроль на налоговый. Философия здесь понятная: заплати все налоги и свободно перемещай честно полученные капиталы по всему миру. Хочешь депозит в европейском банке - открой, хочешь акции Apple - купи. Заманчиво! И вот уже руки электората тянутся, чтобы подписать с властью этот выгодный договор. А он вступит в силу с одной маленькой оговоркой. Нужно принять закон об одноразовом декларировании активов физических лиц. Только тогда, НБУ сможет снять с рынка капитала административные ограничения.

Таким образом, власть готова идти на валютную либерализацию, где-то там, в глубине ниши, носившей ранее название "душа", даже согласна на постепенный налоговый стриптиз крупнейших финансово-промышленных групп (прекрасно понимая, что не написан еще такой закон, который нельзя было бы "оптимизировать"), но при этом между строк проталкивает так называемое одноразовое декларирование, которое еще кличут "нулевой декларацией".

Суть этого закона примерно следующая. На определенную дату "Х", все украинцы должны задекларировать свое имущество. Не подлежит декларированию то, что уже было внесено в декларацию о доходах и имущественном положении физических лиц, а также имущество, официально зарегистрированное в Украине. Также предлагается разрешить не декларировать один миллион гривен. Выявленное с помощью нулевой декларации имущественное положение, в дальнейшем будет сравниваться с уровнем официальных доходов и затрат. Любые транзакции на сумму более 150 тысяч гривен должны подтверждаться легальными источниками дохода. Действует простая формула: остаток на дату нулевой декларации + заработанное в отчетном году – потраченное = искомому остатку. Все, что выше искомого остатка – облагается по ставке подоходного налога (сейчас 18%). Но на момент заполнения "нулевки" источники подтверждать не нужно – достаточно заплатить 6 или 9% от задекларированных активов (ставки уточняются). Таким образом, к примеру, скромный судья гадюкинского суда в один миг станет легальным обладателем отеля в Праге, квартиры в Вене, апартаментов в Лимасоле и коллекции полотен передвижников (или модного в определенных кругах Глущенко). За все про все, заплатив каких-то 6%, при чем от оценочной стоимости.

Не трудно заметить, что нулевая декларация хороша для того, у кого: а) никогда не было настоящих налоговых деклараций; б) есть имущество за рубежом (то есть не зарегистрировано в Украине); в) в активе больше одного миллиона гривен. Для всех остальных – это просто бессмысленно.

Какова же причина все этой суеты-маеты? Дошло до того, что некоторые провластные депутаты стыдят простых украинцев Белоруссией: мол, даже сябры такое приняли. Дело в том, что к нашим элитам мягкой поступью подкрался белый пушистый зверек. Нет, не песец, а финансовый мониторинг западных стран. Вот возьми им и расскажи, где взял первый миллион. Можно, конечно как всегда поведать байку о том, как купил грязное яблоко, помыл, продал и приобрел два грязных яблока. Затем снова их помыл, продал… И так до тех пор, пока не "отпилил" кусочек бюджета. Но западные банкиры и правоохранители пошли нынче весьма дотошные: вынь да положь им копию договора на покупку "грязных яблок". Именно поэтому, в наших проектах нулевой декларации первый миллион чистый изначально ("за свой первый миллион я не отчитаюсь никогда).

Сама по себе легализация капитала весьма полезная вещь. Но лишь в части вывода из тени оборотов реальной экономики: малого и среднего бизнеса. Легализация же коррупционной надстройки – это не только грубое нарушение социальной справедливости, но и окончательная потеря надежды на возврат украденных когда-то миллиардов.

Как известно, история взаимодействия черепахи и скорпиона закончилась весьма прогнозируемо: скорпион куснул доверчивое пресмыкающееся, а что делать, таков характер. Кстати, а зачем черепахе нужен был скорпион на спине?

Алексей Кущ, экономист, финансовый аналитик

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