Все "в домике". Как депутаты хотят легализировать коррупционные деньги

Сергей Фурса

Инвестиционный банкир, специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital

16 апреля 2018, 15:24

Диктат МВФ - это не всегда плохо.

Вот вам один пример. Парочка неприметных депутатов от Блока Петра Порошенко, которых даже в телевизор не пускают, подают законопроект. Они называют это нулевая декларация, но де-факто – они хотят легализовать коррупционные доходы нашей властной элиты. И даже щедро готовы заплатить за это 2,5% налога. После введение НАБУ, перед угрозой создания антикоррупционного суда, чиновники реально боятся массово отправляться в тюрьму за "незаконное обогащение". И хотят сделать это обогащение законным.

Не будь у нас программы МВФ, которого так яростно ненавидят поборники суверенитета, носители этого самого суверенитета, депутаты, быстро бы приняли этот законопроект. И все. Все "в домике". Никого не посадишь. Еще и засекретили бы эти декларации, нечего холопам перед выборами интересоваться. И будьте уверены, на всех ток шоу они дружно бы объяснили, что надо легализировать доходы Украинцев. Все мы были в тени. И пришло время "жити по-новому". И теперь никто и никогда не смог бы доказать, что миллионные состояния, редж-роверы или дома в Конче Заспе - это коррупция. Все легально. Все ради страны.

Но этого не будет. Просто потому что МВФ против. МВФ против легализации доходов до того времени, пока не будет реформирован ДФС. И МВФ точно будет против легализации коррупционных доходов. Без МВФ такой закон легко бы продавили. И в парламенте. И в телевизоре. Транш МВФ нам критически важен, а значит никто не будет играть с огнем.

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А теперь ответьте на вопрос, МВФ - это добро или зло для Украины?

Нужна ли в целом легализация доходов? Безусловно, слишком много украинцев работало в тени. И продолжает работать. Это надо прекращать. Но речь идет именно о тех украинцах, которые работали в тени. А не тех коррупционеров, которые загоняли украинцев в эту самую тень. И даже после реформы ДФС, если МВФ сможет ее продавить. Или, вернее, когда МВФ сможет ее продавить, никто не должен и заикаться о том, чтобы легализировать доходы чиновников и политиков на общих основаниях.

Второй вопрос, что сама легализация доходов – это очень сложно. И ответственно. И точно это не должно происходить по закону от второсортных депутатов, которых никто в глаза не видывал.

Первое, легализация должна быть одноразовой. Никаких вторых попыток. Ибо тогда никто и не подумает легализовать свои доходы. Это должно сочетаться с повышением ставки налогообложения со временем. Люди должны быть простимулированы выйти в свет как можно раньше. Лучший стимул, который понимают люди, это финансовый стимул.

Второе – доказательство наличия декларируемых активов. Условно, если вы пишите, что декларируете миллион – пожалуйста "выньте и положте" этот миллион на банковский счет. Это должно нас обезопасить от декларирования "доходов будущих периодов". А то будет большой соблазн выйти в свет частично, продолжать получать доходы в тени, снизив налог с него с реальной ставки до уровня декларирования.

Третье – то самое ограничение круга декларантов. Никаких политиков или чиновников.

Четвертое – стимулирование возврата средств из-за границы. Т е снижение ставки налогообложения в случае репатриации.

Ну и конечно важно - кто и когда. Делать это должны люди, пользующиеся доверием. Отсюда и требования МВФ не запускать легализацию до реформы ДФС. А то те там нахимичат. И, конечно, это можно делать только после выборов, чтобы люди не боялись декларировать доходы накануне возможной смены власти, когда кто-то передумает.

Ну а депутаты? Судьи? СБУшники. Им тоже, наверное, надо дать шанс. Все равно всех не пересажаешь. Но с двумя условиями. Во-первых, если они хотят легализоваться, то налог они должны платить не 2,5% и не 5%, а как минимум 50%. А то и более. И второе. Если депутаты или судьи, чиновники или силовики, подают такую декларацию, то они навсегда должны уйти с государственных постов. В том числе дать обет "не баллотироваться в депутаты". Добровольно. И тогда мы избавимся от коррупционеров, еще и заставив их заплатить. Такая игра стоит свеч. Но уж точно не противоположная картина, которую пытаются нам продать депутаты. Когда они продолжать управлять украинцами, но теперь без страха сесть за свои коррупционные деяния и без необходимости лицемерно скрывать свои состояния.

Сергей Фурса, специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital

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МВФ коррупция транш Сергей Фурса нулевая декларация
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