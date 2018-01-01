С гопниками нельзя в цивилизацию, выборы и бойкоты. С ними нужно только на их языке

"Эффективность" либерального сообщества просто поражает.

Reuters

Объявили бойкот Госдуме за харрасмент - Госдума тупо лишила бойкотчиков аккредитации, выкинула нахрен из здания, поддержала Слуцкого, смешала с говном всех журналисток, а сейчас еще и закон какой-нибудь примет о том, что в Думе можно ходить только в хиджабе и без косметики. Вот зуб даю. А то, глядишь, еще и посадит кого-нить за клевету и закроет пару изданий.

Единственным результатом бойкота станет окончательно уже утвердившееся в России мнение, что класть руки на лобок зависимым от тебя женщинам - это нормально.

А все почему? А все потому, о чем дядя Аркаша талдычит уже десять лет - если ты с гопниками пробуешь играть в цивилизацию, ты инфантильный дурак изначально и априори получишь пиз**лей. С ними нельзя в цивилизацию, харрасмент, выборы и бойкоты. С ними нужно только на их языке.

Вам бы с такой прозорливостью, ребят, в покер бы играть.

Просто потрясающая эффективность.

Аркадий Бабченко, журналист