Торжество "справедливости". Как раскрывают громкие дела в Украине

В нашей стране есть два способа "раскрытия" резонансных преступлений.

В Украине раскрытием преступлений никто не занимается Sputnik/ Евгений Биятов

Вообще говоря, раскрытием преступлений наши правоохранительные органы не занимаются. Во-первых, потому что поток преступлений в стране сейчас достиг таких масштабов, что нет никаких сил и средств ими заниматься. Во-вторых, потому что в стране отсутствует какое-либо давление на правоохранительные органы и контроль их деятельности со стороны гражданского общества, по причине отсутствия последнего. А без гражданского давления ни один чиновник ничем заниматься не будет, кроме коммерчески выгодных для себя видов "деятельности".

Исключения из этой практики бывают только в том случае, если имело место какое-нибудь убийство, которое приобрело общественный резонанс. Например, убили какого-нибудь журналиста, известного своими демократическими взглядами, правозащитника, борца с коррупцией или сидящего на грантах "активиста". В этом случае посольство США "высказывает озабоченность", его тут же поддерживают союзные посольства и украинские власти вынуждены реагировать.

Далее все идет по стандартному алгоритму. Президент торжественно объявляет что "берет дело под свой личный контроль". Генеральный прокурор - тоже. Силовики, один за другим, заявляют что "это вызов" , "дело чести раскрыть " и т.п. Некоторые сгоряча даже клянутся подать в отставку, если преступление не будет раскрыто.

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После это есть два варианта.

Первый: преступника быстро, в течении 1-2 дней "находят" и заявляют что "он уже во всем сознался". Президент публично выражает благодарность правоохранителям за "оперативное раскрытие преступления". Тут имеет место возврат к принципу Вышинского "Признание - царица доказательств", что само собой подразумевает некоторое воздействие на сознавшегося. Либо власти заявляют , что преступление раскрыто, но убийцу уже настигла Божья кара и он уже на небесах, а заказчики либо тоже уже убиты, либо находятся в Кремле. Немного поупрямившись западные посольства соглашаются, что "справедливость восторжествовала".

Второй вариант: преступление никогда не раскрывается, даже через "добровольное признание". Вариант, как правило, имеет место, когда у самих властей в этом деле рыло в пуху. В этом случае власти традиционно объявляют, что нити тянуться в Кремль и про дело постепенно все забывают. В отставку, разумеется, никто не подает. Западные посольства политкорректно воздерживаются от комментариев.

А других вариантов нет. Во всяком случае пока не было.

Андрей Головачев, политический эксперт