Убийство Ноздровской как результат беспомощности украинских правоохранителей

Причина происходящего в Украине состоит не в ощущении вседозволенности у касты родственников чиновников, судей и других влиятельных людей, а в беспомощности правоохранительной системы нашей страны. Она настолько увлеклась политическими "отчетами" и выполнением разного рода политических планов, что уже давно не реагирует на очевидные вызовы и не выполняет своих непосредственных функций.

А очевидным является тот факт, что, когда в суде рассматривается дело (в данном случае — подсудимого Дмитрия Россошанского, которого обвиняют в автомобильном убийстве сестры правозащитницы Ирины Ноздровской), тем более, учитывая обстоятельства, которые сложились вокруг этого дела, правоохранительная система должна была эффективно и оперативно реагировать. Серьезное реагирования требовалось тогда и со стороны полиции, и со стороны прокуратуры, со стороны судов. Но — мы не увидели никаких действий и реакций ни по одному из направлений. Это вызывает серьезные опасения и говорит о состоянии правоохранительной системы Украины и реальных результатах работы ее руководителей.

Именно такие обстоятельства, устоявшиеся в Украине, создали условия, в которых, было совершено убийство Ирины Ноздровской. Если бы правоохранительная система еще тогда выполнила свои задачи и отреагировала должным образом, все было бы иначе. Потому-то на убийство правозащитницы Ирины Ноздровской столь бурно реагирует и украинское общество, и зарубежное сообщество.

Читайте также: Убийство Ноздровской: чем больше шума, тем хуже для дела

Что касается задержания по подозрению в убийстве Ноздровской отца Дмитрия Россошанского — Юрия, то об этом, на мой взгляд, говорить еще рано. Комментировать это можно будет только после того, как будут обнародованы обстоятельства случившегося в ходе судебного процесса.

Можно точно сказать только одно - к сожалению, по делу об убийстве Ноздровской обнародовано больше информации, чем было нужно. Ведь нельзя разглашать обстоятельства и детали убийства, потому что именно они в дальнейшем и становятся предметом проверки задержанного, иными словами, на допросе выясняется, известны ли подозреваемому обстоятельства убийства. А если они известны прессе, значит, они известны всем. Предварительное разглашение информации с целью политической отчетности перед обществом о том, какая работа проделана, было осуществлено некстати. Следовательно, в этом контексте также следует обратить внимание на некачественную работу правоохранительной системы.

Николай Сирый, адвокат, старший научный сотрудник Института государства и права им. В. Корецкого НАН Украины