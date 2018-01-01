Авиановости: МАУ грозит судом из-за Ryanair, а Lufthansa отменяет 800 рейсов

В аэропортах Франкфурта, Мюнхена, Кельна и Бремена бастуют, а у "Борисполя" – другая проблема.

Приход Ryanair в Украину ознаменовался новым скандалом. 1zoom.ru

Как передает Reuters со ссылкой на заявление президента МАУ Юрия Мирошникова, в суд МАУ пойдет, если жалобы авиакомпании на слоты международного аэропорта "Борисполь" не будут рассмотрены.

По его словам, Ryanair начал продавать билеты на рейсы в "Борисполь", не согласовав предварительно расписание. На это ранее жаловались и в самом аэропорту.

"Слоты, которые они намерены получить, все заняты украинскими международными рейсами, транзитными рейсами, где время стыковки очень важно, где мы знаем, что инфраструктура аэропорта в эти пиковые часы является для нас узким местом", – объяснил Мирошников.

В авиакомпании добавили, что выступают за конкуренцию, но при условии, что та справедлива.

При этом в Ryanair сообщили, что расписание лоукостера было составлено вне пиковых часов в "Борисполе". "Истерические заявления МАУ с ее высокими тарифами – это еще один пример их желания блокировать конкуренцию, а не давать украинским клиентам низкие тарифы, которые они действительно хотят", – заявили в Ryanair.

В то же время авиаконцерн Lufthansa объявил об отмене сразу 800 рейсов. От немецкой забастовки могут пострадать и украинские пассажиры.

Причина отмены рейсов – забастовки наземного персонала в аэропортах Франкфурта, Мюнхена, Кельна и Бремена. Люди не вышли на работу из-за требования профсоюза повысить заработную плату для работников.

Напомним, Ryanair заявлял о намерении летать из 6 городов Украины. Первый рейс ирландского лоукоста из Киева должен состояться уже 3 сентября.