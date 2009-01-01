Австралия еще на три года продлила санкции против России

Всего под австралийские санкции попали 48 предприятий и 153 человека

belvpo.com Правительство Австралии решило продлить финансовых санкций против граждан и компаний Российской Федерации, ответственных за угрозу суверенитету и территориальной целостности Украины.

Согласно решению, действие финансовых ограничений Австралии против предприятий РФ, оккупированного Крыма и представителей ЛНР и ДНР продлено на следующие 3 года или до выполнения Россией своих обязательств в рамках Минских договоренностей, сообщает Укринформ.

Также отмечается, что Австралия обновила и откорректировала свой санкционный список в соответствии со списками других стран.

Всего под австралийские санкции попали 48 предприятий и 153 человека. То есть по сравнению с 2014 годом, когда санкции были введены впервые, финансовые ограничения коснутся дополнительно 42 человек и 12 компаний.

Трех граждан, которые погибли в период с 2014 по 2017 года, исключили из списков.

Австралия одобрила первые санкции против РФ в июне 2014 года, в сентябре того же года они были углублены. Срок пересмотра санкций в Австралии охватывает три года.

Напомним, в сентябре в Евросоюзе еще на полгода продлили санкции против России.