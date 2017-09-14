В Евросоюзе еще на полгода продлили санкции против России

14 сентября 2017, 16:50

Санкции в виде запрета на въезд и замораживания активов применены к 149 лицам и 38 компаниям.

В ЕС продлили санкции против России

Совет Европейского Союза утвердил решение продлить на шесть месяцев санкции против лиц и компаний, действия которых подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины.

Об этом сообщили в четверг в Брюсселе в Совете ЕС. Срок действия действующих санкций истекает 15 сентября, сообщает УНИАН.

Санкции в виде запрета на въезд и замораживания активов применены к 149 лицам и 38 компаниям. В предыдущем списке, который был утвержден в прошлый раз, санкции были применены против 153 человек и 40 компаний. В Совете ЕС констатировали, что из списка исключены четверо умерших людей и две компании, которые перестали существовать в результате слияния с другими.

Решение еще должно быть обнародовано в Официальном журнале ЕС, после чего оно вступит в силу.

Напомним, решение продлить санкции было утверждено 6 сентября Комитетом постоянных представителей стран — членов Европейского Союза.

В марта 2014 года ЕС ввел санкции против 150 человек и 37 компаний из-за действий, которые причиняют ущерб или создают угрозу территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины. Меры включают в себя замораживание активов и запрет на въезд.

Каждый раз до истечения срока действия санкций ЕС принимал решение продлить их еще на полгода. Последний раз такое решение было принято 13 марта этого года. Тогда из списка были исключены двое умерших — бывший "премьер-министр" ЛНР Геннадий Цыпкалов, который в сентябре 2016 года совершил самоубийство, и террорист из группировки "Сомали" Арсений Павлов "Моторола", который в октябре того же года взорвали в лифте собственного дома в Донецке.

Вместе с тем, 4 августа этого года список был расширен из-за скандала с поставками турбин немецкой компании Siemens в незаконно аннексированный Крым. В список включили трех россиян и три компании. В частности, санкции были применены к заместителю министра РФ по энергетике Андрею Черезову, к директору департамента министерства энергетики РФ Евгению Грабчаку и к генеральному директору OOO "VO TPE" Сергею Топор-Гилке. Список компаний пополнился Обществом с ограниченной ответственностью "Внешнеэкономическое объединение Технопромэкспорт", Открытым акционерным обществом "Внешнеэкономическое объединение Технопромэкспорт" и Обществом с ограниченной ответственностью "Интеравтоматика".

В список, который был утвержден в 2014 году, входят так называемый "глава Крыма" Сергей Аксенов, другие псевдочиновники Крыма и Севастополя, лидеры террористов Денис Пушилин, Андрей Пургин, Александр Бородай, Игорь Гиркин, бывший народный депутат Украины Олег Царев. Среди компаний — порты Феодосии, Севастополя, Керчи, так называемая "народная милиция Донбасса", санаторий "Нижняя Ореанда", национальное производственно-аграрное объединение "Массандра", Национальный институт винограда и вина "Магарач", Российский национальный коммерческий банк и другие.

Отметим, что ранее канцлер Германии Ангела Меркель объяснила, почему санкции ЕС против России необходимы.

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Россия санкции Евросоюз Украина
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