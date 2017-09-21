Украина ввела санкции против российских компаний, финансировавших боевиков ДНР и ЛНР

Министерство экономического развития и торговли Украины ввело санкции против российских предприятий холдинга "Еврохим", которые поставляют свою продукцию на временно неподконтрольные украинской власти территории Донецкой и Луганской областей.

Экономические ограничения, в частности, ввели против ООО "Агроцентр Еврохим-Липецк", "Агроцентр Еврохим-Краснодар", "Агроцентр Еврохим-Невинномысск", "Агроцентр Еврохим-Волгоград", "Агроцентр Еврохим-Орел", "Еврохим Трейдинг Рус", АО "Невинномысский Азот", АО "МХК " Еврохим", "Новомосковская акционерная компания "Азот", пишет "Интерфакс-Украина".

Также в санкционном списке — ООО "Галактика", "Русагрохим", "Боснис", "Агрохимуниверсал", "Агроцентр-Белгород", "Агрохимцентр-Тамбов", "Рязаньагрохим", "Югагрохим", "Зарайская сельхозхимия", "Аграрник", "Целинскагрохимсервис", "Юг-Бизнеспартнер", "Агрохимуниверсал", "Тандем", АО "Агрохимия", "Общество поддержки фермерских хозяйств", "Балттрейдхим".

Санкции в виде приостановления внешнеэкономической деятельности таких субъектов введены по предоставлению Главной военной прокуратуры ГПУ.

"Установлено, что указанные предприятия осуществляют поставки азотных удобрений (аммиачной селитры) на временно неподконтрольные украинской власти территории Донецкой и Луганской областей вне таможенного контроля через приостановленные или запрещенные правительством пункты пропуска на российско-украинской границе", — сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

По данным ведомства, денежные средства, уплаченные так называемым ДНР и ЛНР за "растаможку" минудобрений, впоследствии использовались для финансирования незаконных вооруженных формирований.

Напомним, в сентябре в Евросоюзе еще на полгода продлили санкции против России.