Беларусь обогнала по уровню реальной зарплаты Россию и Украину

Белорусам платят около 1600 долларов, тогда как Украина едва-едва переползла порог в 1 тысячу.
Впрочем, за последние года Беларусь и ранее в этом аспекте доминировала, просто в этом году она окончательно вышла на первое место во всем СНГ, говорится в мониторинге Высшей школы экономики (ВШЭ).
Реальная зарпата - это комбинированный показатель. Исследователи пересчитывали зарплаты в национальных валютах по паритету покупательной способности - это подразумевает учет различий в потребительских ценах в разных странах.
При расчетах авторы использовали данные Всемирного банка, курсы валют и уровень инфляции в рассматриваемых странах. Кстати, согласно этой методике, реальная заработная плата в России в прошлом году составила 50, что на 5% выше уровня 2016 года. А зарплата в Украине в минувшем году впервые с 2013 года превысила тысячу долларов.
В Беларусе же зарплата только в 2016 году опустилась ниже полутора тысяч долларов.
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Напомним, ранее Госстат обнародовал данные по заработной плате, которую официально получали украинцы в январе-мае 2018 года.
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