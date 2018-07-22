Беларусь обогнала по уровню реальной зарплаты Россию и Украину

Беларусь по уровню реальной зарплаты вышла на первое место среди всех стран СНГ, обогнав Россию и Украину. В прошлом году реальная зарплата в Беларуси составила 1602 доллара, в России - 1550, а в Украине едва перебралась за тысячу долларов - 1073 доллара.

Впрочем, за последние года Беларусь и ранее в этом аспекте доминировала, просто в этом году она окончательно вышла на первое место во всем СНГ, говорится в мониторинге Высшей школы экономики (ВШЭ).

Реальная зарпата - это комбинированный показатель. Исследователи пересчитывали зарплаты в национальных валютах по паритету покупательной способности - это подразумевает учет различий в потребительских ценах в разных странах.

При расчетах авторы использовали данные Всемирного банка, курсы валют и уровень инфляции в рассматриваемых странах. Кстати, согласно этой методике, реальная заработная плата в России в прошлом году составила $1550, что на 5% выше уровня 2016 года. А зарплата в Украине в минувшем году впервые с 2013 года превысила тысячу долларов.

В Беларусе же зарплата только в 2016 году опустилась ниже полутора тысяч долларов.

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Напомним, ранее Госстат обнародовал данные по заработной плате, которую официально получали украинцы в январе-мае 2018 года.