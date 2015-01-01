Блокада ОРДЛО: добрые намерения за счет Украины

Громко объявленная блокада не только проблематична технически с украинской стороны, но и не имеет практического смысла.

Блокпост сил АТО на Донбассе Reuters

Первопроходцем в этом вопросе стала Надежда Савченко, объявившая, что она уже договорилась с Плотницким и Захарченко об обмене 52 украинских заложников на 226 находящихся в заключении боевиков и их сторонников. Остается загадкой, кто уполномочил пусть и известного парламентария на переговоры с террористами. Зато можно говорить, как о факте, о готовности представителей самопровозглашенных "республик" умаслить договоренности с Савченко освобождением двоих украинских заложниц, находившихся в тюрьмах боевиков. (В итоге боевики передали Украине Анжелику Преснякову и Ольгу Сворак, которых держали в плену, руководителю украинского Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимиру Рубану. — Ред.).

Тема пленных конфликта на востоке Украины остается крайне актуальной и болезненной. Официальные лица, принимающие участие в работе Трехсторонней контактной группы, отмечают, что за весь 2016 год освобождены только 17 человек, что намного меньше, чем в прошлые годы. При этом в плену у сепаратистов, зачастую в нечеловеческих условиях остается больше сотни украинских военнослужащих и обычных граждан. Государство продолжает борьбу за их освобождение, но пояснить ситуацию членам семей, родным и близким наших пленных зачастую непросто.

Поэтому инициатива группы добровольцев-участников АТО из батальонов "Айдар" и "Донбасс", лидерами которыми обозначили себя Семен Семенченко и Валентин Лихолит, была замечена в украинском обществе даже на фоне предпраздничной суеты. Добровольцы обещают организовать блокаду линии разграничения, дабы не допустить перемещения через нее любых товаров до того времени, пока все украинские заложники не будут освобождены. Инициатива выглядит весьма привлекательно на первый взгляд, но при ближайшем рассмотрении она окажется добрыми намерениями, за которые должна расплатиться Украина.

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Громко объявленная блокада не только проблематична по своему техническому осуществлению с украинской стороны, но и не имеет практического смысла, пока несколько сотен километров российско-украинской границы остаются бесконтрольными. Из России быстро организуют замену продуктов питания и товаров первой необходимости для ОРДЛО. Пусть по более высокой цене, зато под аккомпанемент заявлений о том, что "злобные укры хотят заморить голодом граждан Донбасса".

Очевидно, что блокада предусматривает и отказ от перемещения грузов с территории ОРДЛО. Возможно, для обывателей это секрет, но Украина продолжает получать с находящихся на неконтролируемой территории шахт уголь, крайне необходимый энергетической системе нашей страны во время отопительного сезона. С каждым годом все меньше, но продолжает. Планы по постепенному переходу на использование всеми теплоэлектростанциями угля, добываемого в Днепропетровской области и Львовско-Волынском бассейне, существуют, они официально анонсированы и будут реализованы в течение 2-3 лет. К сожалению, модернизацию ТЭЦ по мановению волшебной палочки невозможно, она традиционно производится в период между отопительными сезонами.

К чему приведет дефицит угля во время текущего отопительного сезона? Ответ выглядит очевидным: придется использовать больше природного газа, запасы которого в этом году рекордно низкие. Напомню, что Украина год назад не только отказалась от прямых закупок российского "голубого золота", но и стремится экономить средства на его закупку по схеме реверсных поставок. Даже без угольной блокады неблагоприятные погодные условия в январе—феврале могут заставить Украину напряженно искать дополнительные ресурсы для закупки газа, которого во время отопительного сезона на рынке не так уж и много. Россия же всеми путями пытается добиться возобновления прямых поставок нашей стране под любым предлогом — даже несколько тысяч кубометров могут стать важным аргументом в споре "Нафтогаза Украины" и "Газпрома" в Стокгольмском арбитраже, который до марта 2017 года должен вынести вердикт о законности газового контракта 2009 года. Напомню, речь идет о споре на 38 млрд долларов.

Я далек от того, чтобы называть людей, воевавших против российско-сепаратистских войск на Донбассе, прислужниками Путина. Вполне возможно, ими движут благие намерения. Однако и в гражданской, и в военной сфере существует тактический и стратегический уровни принятия решений. Поэтому хочу подчеркнуть, что Украине стратегически не может себе позволить отказаться от поставок угля из ОРДЛО в разгар зимы 2016/2017 годов. Пока тактически она может только сокращать объем потребления угля из этого источника, собственно, как произошло с отказом от использования российского газа. Разрушить (даже из самых лучших соображений) свой энергобаланс одна из крупнейших стран Европы позволить себе не может.

Политикам, ратующим за уменьшение энергетической зависимости Украины от России и ОРДЛО можно посоветовать следующий шаг: призовите граждан страны уменьшить температуру отопления в своих жилищах всего на один градус. В масштабах страны это возымеет эффект, хотя и не принесет дивидендов как "спасителям Отечества".

Евгений Магда