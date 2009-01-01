Боевикам закон не писан. Как отжим "украинских" заводов Донбасса ударит по нашей экономике

Украинские собственники не имеют никакого влияния на свои предприятия, говорит Ярослав Жалило.
Об этом президент Центра антикризисных исследований Ярослав Жалило рассказал в комментарии "Главреду".
"Введение "внешнего управления" на всех украинских предприятиях в самопровозглашенных ЛНР и ДНР означает, что раньше это были украинские предприятия, которые были зарегистрированы на подконтрольной Киеву территории, осуществляли свою деятельность, проводили операции и управлялись в соответствии с украинским законом. То есть все предприятия действовали абсолютно легально и согласно украинскому законодательству на подконтрольной Киеву территории", — говорит экономист.
"Теперь же получается, что с 1 марта боевики берут полностью под свой контроль эти предприятия, а украинские собственники с этого момента не имеют никакого влияния на них", — подчеркнул эксперт.
По его словам, введение "внешнего управления" на предприятиях, которые находятся в ЛДНР, будет означать большие потери для Украины: "Какие объемы производства сейчас попадут в руки боевикам, сложно сказать, поскольку это закрытая информация. Но это — предприятия, которые дают значительную добычу угля (энергетического угля и каменноугольного кокса), а, кроме того, они дают значительные объемы металлургического производства".
"Или, например, как Енакиевский металлургический завод, который производит уже металлопрокат, а коксохимы дают кокс, который потом используется на украинской территории предприятиями в Мариуполе и других местах. Соответственно, их продукция является составляющей украинского промышленного производства, да и украинского ВВП, а также украинского экспорта. Ясно, что если теперь эти предприятия не работают на экономику Украины, то это минус для украинской экономики, и это негативно отразится на уровне вышеперечисленных показателей", — подытожил Ярослав Жалило.
Напомним, глава МИД РФ Сергей Лавров не видит "никаких проблем" с захватом украинских предприятий на оккупированном Донбассе.