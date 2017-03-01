Лавров оправдал отжим боевиками украинских предприятий на Донбассе: блокада не дала иного выхода

Глава МИД РФ Сергей Лавров не видит "никаких проблем" с захватом украинских предприятий на оккупированном Донбассе с точки зрения приверженности Минским договорённостям.

Об этом он заявил на пресс-конференции в Москве, сообщает УНИАН.

"Ни транспортная блокада, ни экономическая блокада не допускаются Минскими соглашениями. Напротив, Минские соглашения предполагают восстановление единого экономического, транспортного, инфраструктурного пространства ещё до того, как будут достигнуты цели политического урегулирования", — сказал Лавров. По его словам, правительство Украины оказалось бессильным перед организаторами блокады.

Он считает, что это противоречит Минску-2 и обязательствам украинских властей и "обязательствам покровителей этого правительства, прежде всего наших партнеров по "нормандскому формату" – Франции и Германии".

"Неспособность эту блокаду преодолеть, несмотря на решения, которые правительство приняло, конечно же, поставило жителей Донбасса в очень тяжёлое положение, они и так существовали в очень стесненных рамках, мягко говоря", — сказал Лавров.

"В таких условиях руководство провозглашённых Донецкой и Луганской "республик" едва ли имело какой-либо иной выход для того, чтобы обеспечить дальнейшее функционирование предприятий. Это связано и с сохранением рабочих мест, это связано с необходимость продукцию не только производить, но и продавать с тем, чтобы выплачивать зарплаты. В ситуации, когда украинское правительство не имеет возможности обеспечить нормальное функционирование этих промышленных предприятий… поэтому я не вижу никаких проблем в действиях ДНР и ЛНР с точки зрения приверженности Минским договорённостям", — заявил Лавров.

Он считает, что правительство Украины должно принять меры против блокадников. При этом Лавров не ответил на вопрос, будет ли Россия содействовать переориентации этих заводов на рынок РФ.

Напомним, главари ДНР и ЛНР Александр Захарченко и Игорь Плотницкий заявили, что с 1 марта из-за блокады вводят "внешнее управление" на всех работающих на временно оккупированных территориях Донбасса украинских предприятиях.