"Дикий трафик табака". Эксперт рассказал о нелегальном сигаретном производстве в ЛДНР

На территории ДНР действует нелегальное производство, рассказал Снегирев.

Эксперт рассказал о нелегальном сигаретном производстве в ДНР news-hot.net

На оккупированной территории Донбасса работают табачные предприятия, производящие сигареты, которые контрабандой поставляются в страны Европы.

Об этом сопредседатель гражданской инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев рассказал 24tv.ua.

"Есть доказанный факт, что на территории ДНР действует нелегальное производство, фабрика "Хамадей". Аналогичная действует на территории ЛНР. Кстати, только 30% контрафактного табака остается в Украине, львиная идет на страны Западной Европы. И здесь вопрос в СБУ — вы не видите этого трафика?", — говорит эксперт.

"Наши западные партнеры, та же Венгрия, кричит, что идет дикий трафик табака низкого качества. А они нам за три года отчитались о трех задержанных грузовиках в Черновицкой области. А как табак туда доехал? Еще один вопрос — табак не растет на территории Донецкой области, там нет плантаций. Вопрос — как сырье поставляется на территорию ДНР? Это вопрос, на который никто не ответил. Это свидетельство того, что трафик идет в обе стороны. Табак завозится не из России, там тоже экономисты. Похоже на то, что работает тот же старый трафик, через порты, куда сырье поставлялось из Болгарии, Румынии. И здесь вопрос — каким образом три года сырье шла на территорию Донецкой области? Каким образом туда шло то, что производилось на территории Украины — пачки, сигаретная бумага, фильтры, акцизные марки? Когда произошел вопиющий факт — в Киевской области задержали фактически фабрику по производству акцизных марок, которые поставлялись на ту территорию. Опять вопрос — почему спецслужбы молчат?", — добавил Снегирев.

Напомним, ранее бывший глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Николай Маломуж рассказал на чате в "Главреде" о том, что ежемесячный оборот контрабанды на Донбассе составляет сотни миллионов долларов.