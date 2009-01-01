Экс-сотрудник АП России спрогнозировал, когда у кремлевского режима начнутся проблемы

При 20 долларах за баррель в конце пятилетнего горизонта начинаются проблемы, считает Некрасов.

Если в течении пяти лет цены на нефть будут держаться на уровне 20 долларов за баррель, у кремлевского режима начнутся серьезные проблемы.

Об этом заявил экс-сотрудник Администрации президента России, экономист и политический деятель Дмитрий Некрасов, сообщает "Обозреватель".

"При 20 долларах за баррель в конце пятилетнего горизонта начинаются проблемы. Причем, большие. Понятно, что при любом падении цен на нефть реально располагаемые доходы населения падают. Это проблема для людей, но не факт, что проблема для режима. По крайней мере, пока мы не видели четкой связи между падением доходов населения и ростом недовольства. У нас это все купируется", — отметил Некрасов.

По его словам, проблемы для режима начнутся, если начнутся серьезные задержки пенсий, не будет чем платить зарплаты военным и правоохранителям.

"Для того, чтобы начались такие трудности, нужны 20 долларов за баррель в течение 5 лет. В ином случае запас прочности у режима, в принципе, есть", — подытожил Некрасов.

Напомним, ранее эксперт сказал, какая цена на нефть "убийственна" для России.