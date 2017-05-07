Эксперт сказал, какая цена на нефть "убийственна" для России

Эксперт по энергетическим вопросам, директор Центра глобалистики "Стратегия ХХ" Михаил Гончар заявил, что для России "убийственные" цены на нефть — 30 долларов за баррель и ниже.

Об этом он рассказал в блиц-интервью "Обозревателю".

В то же время аналитик подчеркнул, что разные страны реагируют на снижение стоимости "черного золота" по-своему.

"Это не означает, что когда установится цена в 30 долларов, сразу наступит экономический коллапс РФ", — отметил собеседник.

По его словам, для подобного эффекта такая низкая стоимость должна продержаться несколько лет. "… а, как я уже говорил, она ведет себя волатильно. После падения, который мы сейчас наблюдаем, еще будут прыжки вверх", — добавил Гончар.

"То, что приемлемо для стран Персидского залива, убийственно для Венесуэлы или Эквадора. Для них цена ниже 50 долларов — уже огромная проблема. В то время как Саудовская Аравия может выдержать и цену в 20 долларов", — подчеркнул эксперт.

Ранее в Международном валютном фонде спрогнозировали, что в 2017 году средний уровень мировых цен на нефть вырастет до 51 доллара за баррель с 43-х в 2016-м. Ознакомиться со сведениями аналитиков можно здесь.