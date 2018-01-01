Глава Минфина назвал сроки получения Украиной от МВФ нового кредитного транша

Информацию Александр Данилюк озвучил в эфире украинского телевидения.
С таким заявлением во вторник, 17 апреля, выступил глава Министерства финансов Александр Данилюк.
"У нас сейчас в повестке дня несколько вопросов. Это и принятие закона о создании Антикоррупционного суда. Этот должен быть закон, который удастся эффективно и быстро имплементировать. Это является ключевым", – цитирует его "ТРК Украина".
В случае, если украинская сторона выполнить условия сотрудничества по программе расширенного финансирования, то деньши от МВФ поступят на счета уже в мае.
Напомним, ранее в Минфине рассказали, как решается вопрос о подорожании газа для украинцев.