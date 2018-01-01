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Глава Минфина назвал сроки получения Украиной от МВФ нового кредитного транша

Сегодня, 22:16

Информацию Александр Данилюк озвучил в эфире украинского телевидения.

МВФ и деньги
Логотип МВФ и доллары The Kiev Times
Украинская сторона может получить еще один транш кредита от Международного валютного фонда в размере двух миллиардов долларов уже в мае-июне нынешнего года.

С таким заявлением во вторник, 17 апреля, выступил глава Министерства финансов Александр Данилюк.

"У нас сейчас в повестке дня несколько вопросов. Это и принятие закона о создании Антикоррупционного суда. Этот должен быть закон, который удастся эффективно и быстро имплементировать. Это является ключевым", – цитирует его "ТРК Украина".

В случае, если украинская сторона выполнить условия сотрудничества по программе расширенного финансирования, то деньши от МВФ поступят на счета уже в мае.

Напомним, ранее в Минфине рассказали, как решается вопрос о подорожании газа для украинцев.
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Украина, МВФ, кредит, транш, Минфин, Александр Данилюк
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