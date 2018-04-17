"Подобно акробатам". В Минфине пояснили, как решается вопрос о подорожании газа для украинцев

Министерство финансов Украины намеревается добиться компромиссного с Международным валютным фондом (МВФ) решения в вопросе повышения цены на газ для населения.

С таким заявлением во вторник, 17 апреля, выступил заместитель главы ведомства Сергей Марченко.

Если будет повышение тарифов, нужны будут дополнительные расходы. Мы не являемся сторонниками роста несбалансированных расходов. С другой стороны, мы понимаем, что требования МВФ должны быть реализованы. Чтобы продолжить программу, будет найдено компромиссное решение", – цитирует его пресс-служба Минфина.

Чионовник также весьма свообразно охактеризовал работу украинских финансистов во время переговоров по газовому вопросу с МВФ.

"Мы в Минфине должны быть как акробаты: должны и получить от МВФ положительное решение о транше, и не расширять при этом несбалансированные расходы бюджета", – подытожил Марченко.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в МВФ нашли для украинских властей повод поднять населению цены на газ.