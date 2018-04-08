В Украине ухудшили прогноз по кредитам от МВФ: стали известны подробности

Министерство экономического развития и торговли Украины ожидает получить в 2018 году значительно меньше денег от МВФ, чем было запланировано до этого.

Причем если в предыдущих прогнозах МЭРТ была сумма в 3,5 миллиарда долларов в 2018 году, то сейчас речь идет о 1,5 миллиарде долларов, говорится в консенсус-прогнозе министерства.

Что касается следующих траншей МВФ, то прогнозируется в 2019 году получить 2 миллиарда долларов (в предыдущем прогнозе было 3,4 миллиарда долларов), в 2020-м – 1,5 миллиарда долларов (3,3 миллиарда долларов), и в 2020-м – 1 миллиард долларов.

При этом в МЭРТ отмечают, что есть большой риск неполучения запланированного финансирования МВФ в 2018 году (интегральная оценка 9 из 12). Большей опасностью является лишь "дефицит внешнего финансирования и сужение возможностей доступа к международным рынкам капитала" и "активное военное противостояние на востоке страны" (по 11). Также большой риск в прогнозе имеет "сворачивание иностранными компаниями инвестиционных планов или перенос сроков их реализации на предстоящий период в связи с макроэкономической неопределенностью" (9).

Напомним, ранее в МВФ назвали ключевое условие для предоставления нового транша Украине.