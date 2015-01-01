Глупые советские меры. Эксперт объяснил, как Нацбанк запретами превращает Украину в Беларусь

"Что-то искусственно ограничивать нет смысла", — говорит Олег Соскин.

Олег Соскин Главред

Решение Нацбанка Украины— не ново, однако подобные шаги всегда заканчиваются плохо.

Об этом директор Института трансформации общества Олег Соскин рассказал в комментарии "Главреду".

"В Украине приблизительно 60% экономики составляет так называемая "неформальная" (или "теневая") экономика. В украинской банковской системе работать нельзя, потому что все обложено налогами, запретительными мерами, разного рода ограничениями. В такой системе малому бизнесу работать практически невозможно", — говорит экономист.

"Неформальная экономика" преимущественно работает в наличке. До сих пор существовало ограничение на расчеты наличными — 150 тысяч гривен. Когда еще эта мера принималась, много говорилось о том, как это хорошо, как перспективно. А после этого гривна падала и падала, и сегодня она уже 28 гривен за доллар — мы наблюдаем существенную девальвацию и ослабление гривны. "Теневая экономика" работает, и ей тоже нужны оборотные средства. Если это не безнал, значит, это наличные. Гривна была доступна в наличном обращении, а в "теневой" экономике гривна присутствовала хотя бы на 40%. Поскольку теперь гривна в больших суммах наличными станет недоступна, а свято место в рыночных отношениях пусто не бывает, ее заменит другой эквивалент: это — доллар и евро. Именно они однозначно заменят гривну", — уверен эксперт.

Он напомнил, что и сама по себе гривна нестабильна: "Тем более, фактически произошло огосударствление банковской системы в Украине: "Приватбанк", "Эксимбанк", "Укргазбанк", "Ощадбанк" — около 80% банковской системы Украины уже принадлежит государству. Это уже не рыночные отношения, не капитализм. В стране, где две трети "теневой" экономики, которая враждебно относится к госсектору, и где более 70% банковской денежной системы принадлежит государству, гривну точно заменит другая валюта. А заменят ее наличный доллар и евро, а также золото".

"Получим следующий результат: гривна на счетах как ходила, так и будет ходить между разными субъектами. Но увеличится доля наличного оборота валюты, то есть вся эта часть гривны будет заменена иностранной конвертируемой валютой. Затем, естественно, с ней начнут бороться, как в Венесуэле, Беларуси и Казахстане. Как только с наличной валютой начнут бороться, она исчезнет из обращения. В результате появится огромный "теневой" рынок валюты. А дальше люди, способные к предпринимательской деятельности (их в нашем обществе и так немного, где-то 20%), просто прекратят ею заниматься. Естественно, начнется отток предприимчивых людей из Украины — с гривной же работать невозможно, потому что она нестабильна и будет обесцениваться", — считает Олег Соскин.

"Все это ведет к созданию государственной денежной монополии, а затем — государственной валютной монополии, — говорит директор Института трансформации общества. — Что будет дальше? Известно. Можно посмотреть на Беларусь, а можно почитать экономическую историю Советского Союза. А в условиях нынешней экономики (электронных денег, глобального финансового рынка и так далее) заниматься такими глупыми советскими мерами — что-то искусственно ограничивать — нет смысла".

Напомним, председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак рассказал в комментарии "Главреду", что такого шага, как просто уменьшение суммы, недостаточно.