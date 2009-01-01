Какому бизнесу в Украине выгодно избежание двойного налогообложения с Люксембургом?

Люксембург становится новым оффшорным убежищем для анонимных средств от украинских "денежных мешков".

Никогда не поздно поднимать вопрос инвестиционной привлекательности страны, особенно, когда она функционирует в водовороте политических кризисов, экономического дисбаланса, "стабильной практики" закрытия частного мелкого и среднего предприятия.

Почти каждый день с телеэкранов украинских чиновники рапортуют о стабилизации экономического развития в Украине. А в то же время, по индексу экономической свободы Украина занимает 162-е место, как и годом ранее, и входит в группу стран с так называемой "подавленной экономикой", рядом в рейтинге Соломоновы Острова (161) и Демократическая Республика Конго (163). Беларусь в этой группе занимает 157-е место, Россия — уже на 153-м месте. Наверное, чтобы закрепить свой "инвестиционный" успех правительством Владимира Гройсмана еще в сентябре прошлого года на уровне украинского министра финансов Александра Данилюка и посла Люксембурга в Украине — Мишеля Праншер-Томассини было подписано Соглашение (конвенция) об избежании двойного налогообложения между странами. По мнению уполномоченного от правительства Данилюка, обе страны ждали подписания этого соглашения более 20 лет, и они надеются, что это скажется на инвестиционном климате Украины. В память врезались слова Данилюка, что Люксембург хоть и является маленьким государством, однако он —центр инвестиций, а Соглашение об избежание двойного налогообложения — всего лишь инструмент на пути к улучшению инвестиционного климата между странами, поэтому Киев надеется на привлечение инвестиций.

В то же время, есть другая, не "бюрократическая реальность", в которой Люксембург является главным центром в ЕС для предоставления оффшорных банковских (финансовых) услуг. В 2016 году из 147 банков, зарегистрированных в Люксембурге, только 7 имели неоффшорный статус. Люксембург не открывает сведения о конечных бенефициарных владельцах банковских счетов или имущества без решения суда, в который расписана очередь истцов на три года вперед. Для справки, согласно публичным сведениям Евростата, товарооборот между Украиной и Люксембургом за три квартала 2016 года составил: экспорт из Украины — 3,2 млн евро, импорт в Украину — 51 млн евро. Таким образом, в результате принятия этого соглашения, увеличение доходов Украины по налогам, связанным с торговлей, равно статистической погрешности. Фактически можно говорить, что Люксембург становится новым оффшорным убежищем для анонимных средств от украинских "денежных мешков".

Двойное налогообложение vs Государственный бюджет Украины

Безусловно, стоит говорить о реальных рисках от функционирования Соглашения об избежании двойного налогообложения с Люксембургом. Во-первых, конвенция с Люксембургом предоставляет налоговые мотивации для вывоза украинского капитала за рубеж. Объясню: сейчас любые доходы с украинским происхождением, вывозимые в Люксембург, облагаются налогом по ставке 15%. В то же время соглашение предполагает, что если любая компания, зарегистрированная в Люксембурге (в том числе оффшорная) владеет, по крайней мере, 20% капитала украинской компании, то дивиденды будут облагаться только по ставке 5%. Не забываем, что в соответствии с действующим Налоговым кодексом Украины, компании или физические лица, владеющие каким-либо процентом украинского капитала, обязаны с 1 января 2017 облагать дивиденды по ставке 9%.

Во-вторых, результатом ратификации станет уменьшение бюджетных доходов Украины. Причиной этого "результата" налоговые "правила игры". В частности, Конвенция предполагает, что если любая компания, зарегистрированная в Люксембурге (в том числе оффшорная) получает процент на вложенный капитал (в том числе как депозит или кредит), то вместо 15% такой кредитор будет платить налог на доход в размере 5% от суммы банковского займа.

Важно отметить, что ставки налогов на репатриацию, предложенные Конвенцией с Люксембургом, тождественны ставкам, определенных в Конвенции с Республикой Кипр, подписанной в 2012 году Януковичем. К сожалению, в обеих конвенциях содержатся коррупционные статьи об освобождении от налогообложения холдингов. Соответственно, украинское правительство в целях реальной, а не симулируемой защиты украинской экономики должно пересмотреть законопроект №0125 "О ратификации Конвенции между правительством Украины и Правительством Великого Герцогства Люксембург об избежании двойного налогообложения и предупреждении налоговых уклонений относительно налогов на доходы и капитал и Протокола между Правительством Украины и Правительством Великого Герцогства Люксембург о внесении изменений в Конвенцию между Правительством Украины и Правительством Великого Герцогства Люксембург об избежании двойного налогообложения и предупреждении налоговых уклонений относительно налогов на доходы и капитал".

Тимур Чмерук, предприниматель, руководитель программ Института демократии и развития "PolitA"