Киевский танковый завод отправляет на фронт БТРы с некачественной броней — СМИ

НАБУ считает закупленную сталь некачественной, ее изготовил "Лозовской кузнечно-механический завод".

Фото: mil.gov.ua Государственное предприятие для изготовления корпусов БТР вместо заявленной качественной бельгийской стали закупило некачественную отечественную марки ATI500AR, которая имеет более низкую пулеустойчивость и создает реальную угрозу жизни и здоровью военнослужащих.

Национальное антикоррупционное бюро подозревает должностных лиц ГП "Киевский бронетанковый завод" в злоупотреблении служебным положением при закупке у ООО "Альфа Техно Импорт" стали на 57,12 миллионов гривен, сообщают "Наші гроші".

Как отмечается в постановлении Соломянского райсуда Киева, в ноябре 2015 года Минобороны заключило с КБТО соглашение о поставках армии модернизированных бронетранспортеров БТР-3ДА. Досудебное расследование установило, что в течение двух следующих лет госпредприятие потратило на закупку стали марки ATI500AR для корпусов БТРов 57,12 млн грн. Тогда как во время испытаний представленные броневые детали были изготовлены из материала другой марки — HB500MOD, производства Бельгии.

НАБУ считает закупленную сталь некачественной. Ее изготовил ООО "Лозовской кузнечно-механический завод". Это полупродукт — незакаленная сталь с другими физико-химическими характеристиками без гарантий по механическим свойствам. Что делает ее менее пулеустойчивой и угрожает жизни военнослужащих.

Продала госпредприятию материалы фирма "Альфа Техно Импорт", ранее подозревавшаяся полицией в злоупотреблении доверием, владельцами которой является Оксана Барановская и Александр Барановский из Житомира.

В 2012 году она получила от ГП "Антонов" 1,45 млн грн. по поставкам запчастей к автокранам, которые так и не были предоставлены. Последняя информация по этому уголовному делу в судебном реестре датируется концом 2014 года.

С ноября 2015 обязанности директора "КБТО" выполняет Вадим Шкавро, руководивший этим заводом в 2011-2013 годах. В своей декларации он указал, что является собственником трех квартир в Киеве общей площадью 183 кв. м. Также ему принадлежит 10 соток в селе Глеваха недалеко от столицы, где находится садовый дом площадью 430 кв. м, но в эксплуатацию он не введен.

Жена — Ольга Шкавро, владеет элитным внедорожником Lexus 450Н 2013 г.в. Также Вадим Шкавро задекларировал, что одолжил у Владимира Махно 150 тыс. долл.

Ранее "Главред" сообщал, что 13 июля директора "Львовского бронетанкового завода" Романа Тымкива и его заместителя задержали на рабочем месте детективы НАБУ. Чиновников подозревают в "присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением".

Соломенский райсуд Киева назначил Тымкиву меру пресечения в виде 60 суток ареста или залога в 2 млн гривен, хотя Специализированная антикоррупционная прокуратура требовала арестовать управленца с возможностью его освобождения после внесения залога в размере 28 млн гривен.

Впоследствии он избрал меру пресечения для троих задержанных должностных лиц ВСУ и ГП "Львовский бронетанковый завод". За Тымкива внесла залог его сестра.