В Киеве суд арестовал директора бронетанкового завода

В Киеве Соломенский райсуд Киева избрал директору госпредприятия "Львовский бронетанковый завод" Роману Тымкиву меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 дней с альтернативой внесения двух миллионов гривен залога.

Об этом говорится на странице Центра противодействия коррупции в Facebook.

Агентство УНИАН уточнило, что Специализированная антикоррупционная прокуратура требовала арестовать управленца с возможностью его освобождения после внесения залога в размере 28 млн гривен.

Напомним, утром 14 июля Романа Тымкива и его заместителя задержали правоохранители в рамках расследования уголовного производства по растрате имущества.

По данным САП, служебные лица Центрального бронетанкового управления Вооруженных Сил в сговоре с должностными лицами "Львовского бронетанкового завода", учредителем ООО и с участием фирм с признаками фиктивности разработали и реализовали коррупционную схему по закупке запчастей и комплектующих элементов к бронетанковому вооружению и технике, растратив в 2015 году 28,5 млн гривен бюджетных средств.

Суть схемы заключалась в том, что вместо новых двигателей для танков Т-72 в действительности были закуплены бывшие в употреблении, а иногда и нерабочие. К тому же, эти двигатели в 2008-2009 годах уже были реализованы предприятиям на внутреннем рынке как избыточное имущество Минобороны.

Ранее генпрокурор Юрий Луценко написал, что правоохранители задержали топ-чиновников "Укрзалізниці", которые погорели на взятке в 150 тыс. долларов. Узнать больше об инциденте можно здесь.

Видео: Mouse TV, ТСН