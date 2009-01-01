Нацбанк укрепил гривну, доллар "потерял" пять копеек

Регулятор решил, что 100 евро должны стоить 3115,4288 грн.
Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте регулятора.
По подсчетам журналистов, американская валюта подешевела на пять копеек.
Официальный курс гривны на 31 октября:
100 долларов — 2682,9390 грн (30 октября — 2687,5781);
100 евро — 3115,4288 грн (3118,9344);
10 рублей — 4,6360 грн (4,6271).
Ранее ряд экспертов рассказали "Главреду", кому выгодно падение гривны, какие задачи решаются ее девальвацией, а также насколько оправданы прогнозы и ожидания Кабмина. Ознакомиться с их мнениями можно здесь.