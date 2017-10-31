Нацбанк укрепил гривну, доллар "потерял" пять копеек

Регулятор решил, что 100 евро должны стоить 3115,4288 грн.
Национальный банк повысил официальный курс украинской валюты — гривны — по отношению к доллару и евро.
Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте регулятора.
По подсчетам журналистов, американская валюта подешевела на пять копеек.
Официальный курс гривны на 31 октября:
100 долларов — 2682,9390 грн (30 октября — 2687,5781);
100 евро — 3115,4288 грн (3118,9344);
10 рублей — 4,6360 грн (4,6271).
Ранее ряд экспертов рассказали "Главреду", кому выгодно падение гривны, какие задачи решаются ее девальвацией, а также насколько оправданы прогнозы и ожидания Кабмина. Ознакомиться с их мнениями можно здесь.