"Нафтогаз" предупредил о масштабном конфликте между Украиной и Россией

Отказ "Газпрома" от транзита через украинскую ГТС будет иметь геополитические последствия для всего мира, считает Юрий Витренко.
Об этом заявил коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко, отметив, что потери понесет не только Украина, которая потеряет 3 млрд долларов в год, но и весь мир, передает 112 Украина.
"Если не будет транзита через территорию Украины, то вероятность полномасштабного конфликта между Россией и Украиной тоже повышается. Мы доносим эту мысль до европейских политиков, которые должны понять не только экономические последствия для Украины, но и геополитические последствия для всего мира", - сказал Витренко.
Ранее зампредседателя главы "Газпрома" Александр Медведев заявил, что российский монополист не станет продлевать действующий контракт с Украиной на поставку газа в Европу после 2019 года.
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