"Нафтогаз" предупредил о масштабном конфликте между Украиной и Россией

Прекращение транзита газа через украинскую территорию увеличит вероятность масштабного конфликта между Украиной и Россией.

Об этом заявил коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко, отметив, что потери понесет не только Украина, которая потеряет 3 млрд долларов в год, но и весь мир, передает 112 Украина.

"Если не будет транзита через территорию Украины, то вероятность полномасштабного конфликта между Россией и Украиной тоже повышается. Мы доносим эту мысль до европейских политиков, которые должны понять не только экономические последствия для Украины, но и геополитические последствия для всего мира", - сказал Витренко.

Ранее зампредседателя главы "Газпрома" Александр Медведев заявил, что российский монополист не станет продлевать действующий контракт с Украиной на поставку газа в Европу после 2019 года.