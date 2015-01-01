НБУ снизил курс гривны: доллар "отвоевал" десять копеек

Регулятор решил, что 100 евро должны стоить 2754,1483 грн.

Гривны и доллары, иллюстрация news.online.ua

снизил официальный курс украинской валюты — гривны — по отношению к доллару, евро и рублю.

Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте регулятора.

По подсчетам журналистов, американская валюта подорожала на десять копеек.

Официальный курс гривны на 27 декабря:

100 долларов — 2636,5578 грн (26 декабря — 2626,6766);

100 евро — 2754,1483 грн (2743,8264);

10 рублей — 4,3287 грн (4,3164).

Ранее международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings спрогнозировало, что курс гривны на конец 2017 года составит 26,5 грн за доллар. Ознакомиться со сведениями экспертов можно здесь.