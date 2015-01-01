НБУ снизил курс гривны: доллар "отвоевал" десять копеек

Регулятор решил, что 100 евро должны стоить 2754,1483 грн.
Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте регулятора.
По подсчетам журналистов, американская валюта подорожала на десять копеек.
Официальный курс гривны на 27 декабря:
100 долларов — 2636,5578 грн (26 декабря — 2626,6766);
100 евро — 2754,1483 грн (2743,8264);
10 рублей — 4,3287 грн (4,3164).
Ранее международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings спрогнозировало, что курс гривны на конец 2017 года составит 26,5 грн за доллар. Ознакомиться со сведениями экспертов можно здесь.