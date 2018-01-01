НБУ согласовал назвачение чешского банкира главой "ПриватБанка"

Такое сообщение опубликовала пресс-служба государственного финансового регулятора.

Петр Крумхазнл newsnetwork.tv

Нацбанк Украины согласовал назначение главой правления " ПриватБанка " чешского специалиста Петра Крумханзла (Petr Krumphanzl).

"Сегодня правление НБУ согласовало господина Крумханзла на должность председателя правления Приватбанка", - сообщили в пресс-службе государственного финансового регулятора.

К слову ранее в "ПриватБанке" и.о. главы правления была назначена Галина Пахачук (после того, как в июле прошлого года из финучреждения уволился Александр Шлапак).

К слову, поиском новой кандидатуры для председателя правления и финансового директора банка занималась рекрутинговая компания Amrop Executive Search Ukraine.

Напомним, ранее сообщалось о том, что соцсети порвал креативный рекламный ролик от "ПриватБанка".