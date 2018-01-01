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НБУ согласовал назвачение чешского банкира главой "ПриватБанка"

Вчера, 22:13

Такое сообщение опубликовала пресс-служба государственного финансового регулятора.

Крумханхл
Петр Крумхазнл newsnetwork.tv
Нацбанк Украины согласовал назначение главой правления "ПриватБанка" чешского специалиста Петра Крумханзла (Petr Krumphanzl).

"Сегодня правление НБУ согласовало господина Крумханзла на должность председателя правления Приватбанка", - сообщили в пресс-службе государственного финансового регулятора.

К слову ранее в "ПриватБанке" и.о. главы правления была назначена Галина Пахачук (после того, как в июле прошлого года из финучреждения уволился Александр Шлапак).

К слову, поиском новой кандидатуры для председателя правления и финансового директора банка занималась рекрутинговая компания Amrop Executive Search Ukraine.

Напомним, ранее сообщалось о том, что соцсети порвал креативный рекламный ролик от "ПриватБанка".
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Украина, Нацбанк, ПриватБанк, Крумханзл
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