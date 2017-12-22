Соцсети порвал креативный ролик "ПриватБанка": видео

В сообществе "Баба і кіт" соцсети Facebook опубликован сделанный в юмористическом ретро-стиле ролик государственного "ПриватБанка", в котором объявляется о вакансии .

Видео также смотрится как пародия на официозно-возвышеенный стиль регионального телевидения, а за спиной диктора, которого сыграла актриса Анна Левченко (известная озвучкой сериалов "Симпсоны", "Южный парк", Футурама), демонстрируются кадры кинохроники с допотомной компьютерной техникой.

Напомним, ранее интернет-пользователей развеселил ролик, в котором луганская пенсионерка рассуждает о смене власти в "ЛНР".