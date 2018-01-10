Стало известно, кто возглавил "ПриватБанк"

Наблюдательный совет государственного "ПриватБанка" назначил чеха Петра Крумханзля на должность главы правления. Соответствующие документы на утверждение уже поданы в НБУ. Такое сообщение опубликовала пресс-служба финансового учреждения.

Крумханзль получил высшее образование в Карловом университет в Праге – по специальности "математика".

С 2004 по 2008 год он трудился в чешском Raiffeisenbank на посту операционного директора, а с 2008 по 2011 год − работал в Украине на аналогичной должности в "Райффайзен Банк Аваль".

С 2011 по 2013 год Крумханзль трудился в компании Interim Management & Consulting, а с 2013 по 2016 − главным операционным директором в словенском филиале австрийской компании Heta Asset Resolution.

Последнее место работы - главный операционный директор (Chief Operating Officer) в китайском Home Credit China (май 2016 и до нынешнего времени).

Напомним, ранее сообщалось о том, что соцсети порвал креативный ролик "ПриватБанка".